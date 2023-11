FV Ravensburg II gegen Wetter und Gegner

Der FV Ravensburg II muss am Sonntag um 14.30 Uhr in der Fußball-Landesliga beim TSV Harthausen antreten. Ravensburgs Trainer Thomas Gadek stellt seine Mannschaft auf eine kampfbetonte Partie ein.

„Der Platz in Harthausen ist eher klein, und die Wetterverhältnisse werden es wohl zusätzlich schwer machen.“ Gadek weiß, dass Hacke-Spitze-Eins-Zwei-Drei am Sonntag nicht gefragt sein wird. Stattdessen werden erst einmal Zweikämpfe entscheidend sein. Der Trainer ist sich aber sicher, dass sein Team in der Lage sein wird, sich auf diese Verhältnisse einzustellen.

„Wir haben ja auch Spieler im Kader, die so etwas mögen“, meint Gadek und hat dabei vor allem seine zentrale Achse mit den beiden Föger-Brüdern im Blick. Und die anderen, die eher über das Spielerische kommen? „Spieler wie Martin Bleile haben genug Erfahrung, um sich anzupassen“, sagt der Coach. „Und die Jungen, wie Niklas Bolgert, müssen das eben lernen.“

Für den TSV Harthausen gab es zuletzt nicht viel zu holen: Gegen den FC Albstadt und den VfB Friedrichshafen standen null Punkte und null Tore zu Buche. Die insgesamt sechs Gegentore aus den beiden Partien waren dagegen eher ungewohnt. Die Defensive des TSV ist eigentlich das Prunkstück, hat der Viertletzte bisher doch nur ein Tor mehr kassiert als der FV II auf Rang fünf. Massive Probleme haben die Harthausener in der Offenisve: Nur neun Tore in zwölf Spielen ‐ weniger hat kein anderes Team auf dem Konto.

Bei Ravensburg ist Julian Flock zurück im Training ‐ ein Einsatz am Sonntag kommt für den Kapitän aber noch nicht infrage. Weiterhin verletzungsbedingt nicht im Kader ist Ben Franca.