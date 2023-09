FV Ravensburg II empfängt kriselnden Club

Der TSV Riedlingen kommt in dieser Saison noch nicht richtig in Tritt. Markus Keller, der auch eine Vergangenheit als U17-Trainer beim FV Ravensburg hat, trat nach dem zweiten Spiel zurück. Am Sonntag (13 Uhr) sind die Riedlinger in der Fußball-Landesliga zu Gast beim FV Ravensburg II.

Am Wochenende nach dem Trainerrücktritt schafften die Riedlinger ein 1:0 gegen Laupheim ‐ das ist bislang der einzige Saisonsieg und das einzige Erfolgserlebnis unter dem neuen Trainerduo Raphael Sontheimer/Fabian Ragg. Zuletzt gab es drei Niederlagen in Folge.

Der Trainer sieht den Punktgewinn positiv

Da liest sich die Bilanz des FV Ravensburg II deutlich besser ‐ auch wenn die Jungs von Trainer Thomas Gadek seit vier Spielen ohne Sieg sind. Dass es in Mietingen am vergangenen Samstag nur zu einem Punkt gereicht hat, sieht Gadek nicht negativ ‐ trotz zwischenzeitlicher 3:1-Führung: „Wir lagen 0:1 hinten ‐ nicht jedes Team schafft es, das in Mietingen in ein 3:1 zu drehen“, sagt Gadek. „In Halbzeit zwei hat Mietingen alles in die Waagschale geworfen, was sie haben ‐ und wir sind nicht eingebrochen, obwohl wir zwei schnelle Gegentore zu Beginn bekommen haben.“ Gadek sieht viel Positives in diesem einen Zähler ‐ vor allem mit Blick auf die Zusammensetzung seines Kaders: „Wir hatten vier Spieler von der U19 dabei.“

Der Kapitän ist zurück

Das wird am Sonntag anders, wenn beim FV Ravensburg Oberliga- und Landesliga-Team nicht parallel antreten müssen. Zudem ist Niklas Bolgert aus dem Urlaub zurück und Julian Flock konnte nach überstandener Verletzung wieder mittrainieren. Gadek fehlte am Freitag noch der Belastungstest vom Abendtraining, aber er war optimistisch, dass sein Kapitän an Bord sein würde. Außenverteidiger Ben Franca ist familiär verhindert.

Im Training hat Gadek am eigenen Pressing gefeilt: „Wir werden gegen Riedlingen offensiv ausgerichtet sein“, sagt der Trainer und fügt mit einem Lachen hinzu: „Auch wenn ich das eigentlich gar nicht so gern mache.“