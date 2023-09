FV Ravensburg II: Die Unkenrufe sind verstummt

Die U23 des FV Ravensburg bekommt es am Sonntag mit der zweiten Mannschaft der TSG Balingen zu tun. Anpfiff im Duell der Nachwuchsteams in der cteam–Arena ist um 13 Uhr.

Selbst Ravensburgs Sportdirektor Fabian Hummel reibt sich angesichts von zwei Siegen und 11:2 Toren verwundert die Augen: „Dass wir nach zwei Spieltagen mit so einem Torverhältnis an der Spitze der Tabelle stehen, hätte wirklich niemand erwartet.“ Eine Bewertung des Saisonstarts der zweiten Mannschaft? „Natürlich sind wir sehr zufrieden — etwas anderes steht uns gar nicht zu.“

Hummel kann die beiden deutlichen Siege zum Saisonauftakt aber auch einordnen: „Mengen war an diesem Tag ungewohnt schwach — und Hohentengen wird es nach dem ersten Eindruck schwer haben, die Klasse zu halten.“ Der Sportdirektor ist sowieso nicht der Mann für die ganz große Euphorie: „Es werden auch wieder andere Tage kommen.“

Aber immerhin: Die Mannschaft hat die Unkenrufe verstummen lassen. „Es gab durchaus Stimmen, dass so ein großer Umbruch, wie wir ihn hinter uns haben, nicht zu verkraften ist“, meint Hummel. „Deswegen freuen mich die beiden Siege natürlich umso mehr.“ Das 5:0 bei Aufsteiger Hohentengen hat der 39–Jährige hautnah miterlebt. Weil Trainer Thomas Gadek im Urlaub war, kehrte Hummel für eine Partie auf seine alte Stelle als Coach der U23 zurück — bis 2022 hatte er das Team trainiert.

Eine völlig neu zusammengestellte Mannschaft, ein neuer Trainer — und dann geht der gleich nach der ersten Partie in die Ferien? Auch das hätte schiefgehen können. „Thomas hatte den Urlaub schon gebucht, als noch gar nicht feststand, dass er bei uns Trainer wird“, berichtet Hummel und ordnet gleich ein: „Unsere U23 spielt Landesliga — da kannst du als Verein nicht verlangen, dass der Trainer einen Urlaub wieder storniert.“

Nach Elfmeter–Verzicht: Fabian Hummel lobt den Mannschaftsgeist

Die Ravensburger U23 habe „einen guten Mannschaftsgeist entwickelt“, meint Hummel und nimmt als Indiz dafür einen ganz besonderen Umstand: „In beiden Spielen haben wir am Ende einen Elfmeter bekommen — den hat nicht der vorgesehene Schütze geschossen, sondern der, der noch nicht getroffen hat.“ Gegen Mengen bekam Nils Larisch seinen Versuch, in Hohentengen Leandro Stehle — beide Youngsters waren vom Punkt erfolgreich.

Hummel sieht die Basis für den gefundenen Zusammenhalt auf dem Platz aber auch bei den erfahrenen Spielern. Eine Achse aus Dumitru Muntean in der Abwehr, Luka Föger im zentralen Mittelfeld sowie dessen Bruder Marko zentral im Sturm, dazu Martin Bleile über außen. „Das sind ja alles keine Unbekannten“, sagt Hummel. Der FV–Sportdirektor leitete in der aktuellen Woche die Trainingseinheit am Dienstag, Co-(Spieler-)Trainer Felix Kölle war für den Rest der Trainingswoche verantwortlich: „Felix hat ja auch schon viel Erfahrung.“ Und am Sonntag ist dann Thomas Gadek zurück an die Linie.

Für Hummel ist die Partie gegen Balingen II (vier Punkte aus den ersten beiden Spielen) am Sonntag nach der unerwarteten Schwäche der Mengener im Auftaktspiel der erste echte Härtetest der Saison. Er sieht den Gegner unter den Top Vier. Der FV II kann wohl auf den gesamten Kader zurückgreifen, nachdem die letzten Urlauber zurückgekehrt sind.

Autor: Christian Metz