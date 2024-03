FV Ravensburg holt wichtigen Sieg gegen Abstiegskonkurrenten

Die Ravensburger haben in der Fußball-Oberliga einen Heimsieg ganz dringend gebraucht. Und die Fußballer des FV haben ihn am Samstag geholt. Gegen den direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt, den FC Holzhausen, gewannen die Ravensburger auf dem Kunstrasen des TSB Ravensburg mit 3:1. Diesem Sieg müssen jetzt aber weitere folgen.

Noch haben wir nichts erreicht. FV-Trainer Michael Schilling

„Noch sechs Minuten. Auf geht’s!“ Felix Schäch tigerte in der Schlussphase der Begegnung am Samstagnachmittag an der Außenlinie entlang. Schäch, der für den verletzten Moritz Jeggle die Kapitänsbinde übernommen hatte, war nach seiner Auswechslung rund 15 Minuten vor Schluss wie ein weiterer Co-Trainer. Die von ihm angekündigten sechs Minuten - die durchaus üppige Nachspielzeit am Samstag - hielten seine Mannschaftskollegen auch noch durch, dann durfte mindestens einmal kräftig durchgeatmtet werden. „Aber noch haben wir nichts erreicht, jetzt müssen wir nachlegen“, sagte FV-Trainer Michael Schilling.

Ravensburg springt auf Tabellenplatz 14

Die Lage im Tabellenkeller hat sich für den FV durch den ersten Sieg seit Anfang November hat sich ein ganz klein wenig entspannt. Der FC Denzlingen holte zwar einen überraschenden Punkt beim Tabellenzweiten Göppingen (1:1). Bietigheim-Bissingen verlor in Backnang (2:3) - die Ravensburger zogen sowohl an Denzlingen als auch an Bietigheim-Bissingen vorbei auf Tabellenrang 14.

Der Heimsieg war verdient, auch wenn der FV viele Fehler machte und gerade zu Beginn einige Zweikämpfe verlor. Doch die klareren Chancen hatten die Gastgeber. In der 19. Minute brachte Ivo Colic einen Eckball von der rechten Seite rein. Manuel Geiselhart ging ins Luftduell, der Ball sprang Daniel Schachtschneider vor die Füße und der traf mit Wucht zum 1:0.

Zwei Riesenchancen lässt der FV liegen

Es folgten fünf wilde Minuten mit einer ganz irren Szene. Mit dem Außenrist spielte Colic einen Pass in den Lauf von Schachtschneider. Der kam im zweiten Versuch an Torwart Henning Schwenk vorbei, sein Schuss aus spitzem Winkel wurde von Noah Haller geklärt. Der Ball kam zu Philipp Kirsamer, der allerdings das Kunststück fertig brachte, den Fuß von Haller statt das leere Tor zu treffen (23.). Drei Minuten später machte es der FV-Stürmer nach Flanke von Schäch besser - 2:0 (26.).

Meine Mannschaft hat mit Leidenschaft gespielt. FV-Trainer Michael Schilling

Wiederum nur knapp zwei Minuten später spielte Thomas Zimmermann den Ball kurz vor dem eigenen Strafraum mit der Hand, Antonio Babic knallte den Freistoß in die Maschen zum 1:2 (28.). „Wir hätten in der ersten Halbzeit auch drei oder vier Tore machen können“, meinte Schilling. Doch auch John Schmidtke schaffte es nicht, den Ball aus kurzer Distanz ins Tor zu wuchten (45.+2).

Ein Eigentor sorgt für Beruhigung

Nach der Pause hatte Holzhausen weiter mehr Ballbesitz. „Das ist auch unserer Situation geschuldet“, sagte Schilling. „Für Ballbesitzphasen brauchst du Selbstvertrauen, das holst du dir durch Siege.“ Den Heimsieg gab es am Samstag. Zum einen, weil der FV hinten nur wenig Gefährliches zuließ - Torwart Ramon Castellucci hielt stark gegen Kevin Müller. Zum anderen, weil einer der wenigen zielstrebigen Angriffe der Ravensburger mit dem 3:1 endete. Auf der linken Seite behauptete der FV in der 67. Minute den Ball gut, Colic’ Flanke drückte Carlos Antonio Konz über die eigene Torlinie. „Meine Mannschaft hat mit Leidenschaft gespielt“, lobte Schilling. „Die Stimmung auf dem Feld und von Außen war überragend.“ Das galt unter anderem für den späten Motivator von der Seitenlinie, Felix Schäch.

Fußball-Oberliga, 21. Spieltag:

FV Ravensburg - FC Holzhausen 3:1 (2:1). - Tore: 1:0 Daniel Schachtschneider (18.), 2:0 Philipp Kirsamer (26.), 2:1 Antonio Babic (28.), 3:1 Carlos Antonio Konz (67., Eigentor) - Schiedsrichter: Haris Kresser - Zuschauer: 310 - FV: Castellucci - Geiselhart, Jeggle (12. Zimmermann), Fippl - Galinec - Bleise, Schmidtke, Colic (90. Schuler), Schäch (76. Lauenroth) - Schachtschneider (90.+2 Senn), Kirsamer (58. Egle).