FV Ravensburg gleicht postwendend aus

Im Vergleich zum 0:0 gegen den 1. FC Normannia Gmünd hat Michael Schilling nur eine Veränderung in der Startelf vorgenommen. Der Trainer des FV Ravensburg brachte Ivo Colic für Tim Lauenroth. Und der 24–jährige Zugang von den Stuttgarter Kickers rettete den Fußballern aus Oberschwaben am Samstagmittag in der Oberligapartie beim FC Holzhausen einen Zähler. Nach dem 1:0 für die Gastgeber durch Fabio Pfeifhofer (67.) verwandelte Colic vor 250 Zuschauern im Panoramastadion zwei Minuten später einen Foulelfmeter zum 1:1 (0:0)-Endstand.

Den Elfmeter holte Thomas Zimmermann heraus. Sein Schuss landete bei einem Spieler des FC Holzhausen an der Hand, woraufhin Michael Zeiher auf den Punkt zeigte. Colic übernahm die Verantwortung und brachte den FV auf die Anzeigetafel. Danach hatten beide Mannschaften ihre Möglichkeiten, die Ravensburger hatten noch eine Topchance durch den eingewechselten Daniel Schachtschneider. Der 34–Jährige lief alleine auf das FCH–Tor zu, scheiterte jedoch an Henning Schwenk und auch beim zweiten Schachtschneider–Versuch blieb der Keeper der Gastgeber Sieger.

Der Auftritt macht Mut für die englische Woche

„Es war eigentlich mehr drin“, sagte Rahman Soyudogru, Co–Trainer des FV Ravensburg. Dabei dachte er vor allem auch an die ersten 45 Minuten, in der sich die Oberschwaben ein Übergewicht erspielt haben. „In der ersten Halbzeit hatten wir das Spiel im Griff, viel Ballbesitz und auch klare Torchancen“, meint Soyudogru. Paul Strauß hätte das 1:0 machen können, vor allem aber Felix Schäch hätte kurz vor der Halbzeit zwingend treffen müssen. Nach einem schön herausgespielten Angriff passte Marek Bleise in die Mitte und fand den freistehenden Schäch, der aus rund sieben Metern über das Tor schoss.

In Hälfte zwei blieben die Ravensburger Fußballer gut im Spiel. Das erste Tor des Tages erzielte aber Holzhausen. Fabio Pfeifhofer nutzte laut Soyudogru „eine Unkonzentriertheit“ aus. Aber der Gegentreffer schockte den FV nicht. „Wir haben uns gut gefunden“, so Soyudogru. Dafür wurde Ravensburg auch mit dem postwendenden Ausgleich durch Colic belohnt. Die Reaktion auf den Rückstand sowie der Gesamtauftritt verleihen dem FV Zuversicht für die englische Woche. „Offensiv gesehen war das unser bestes Spiel. Das gibt uns auf jeden Fall Selbstvertrauen“, so Soyudogru. Am Mittwoch ist Ravensburg beim SSV Reutlingen zu Gast (19 Uhr) und am Samstag trifft das Schilling–Team zu Hause in der cteam–Arena auf den Offenburger FV (14 Uhr).

Der FV steht in der Oberliga nach vier Spieltagen im Tabellenkeller. Es gab noch keinen Sieg, auf zwei Niederlagen folgten zwei Unentschieden.

Fußball-Oberliga, 4. Spieltag: FC Holzhausen – FV Ravensburg 1:1 (0:0). – Tore: 1:0 Fabio Pfeifhofer (67.), 1:1 Ivo Colic (69., Foulelfmeter) – Schiedsrichter: Michael Zeiher – Zuschauer: 250 – FV: Mesic, P. Strauß (65. Lauenroth), Zimmermann, Geiselhart, Fippl, Schäch, Demir (71. Schachtschneider), Bleise, Colic (90. +2 Egle), Blaser (83. Galinec), Schmidtke.