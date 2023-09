FV Ravensburg fährt mit breiter Brust nach Reutlingen

Nach einem schwächeren Saisonstart hat der FV Ravensburg in der Fußball-Oberliga in die Spur gefunden. Seit fünf Spielen ist die Mannschaft von Trainer Michael Schilling ungeschlagen, die vergangenen drei Spiele wurden allesamt gewonnen. Diese Serie will der FV am Mittwoch (19 Uhr) im Nachholspiel beim SSV Reutlingen fortsetzen. Die Ansetzung der Partie hat den Ravensburgern allerdings nicht unbedingt gefallen.

Fünf Spiele innerhalb von 14 Tagen

Samstag ‐ Mittwoch ‐ Samstag ‐ Mittwoch ‐ Samstag: Innerhalb von 14 Tagen bestreitet der FV Ravensburg fünf Pflichtspiele. Im Profifußball ist das sicher machbar, im Amateurfußball dagegen grenzwertig. Viermal musste oder muss der FV in der Oberliga ran, dazu kam das Pokalspiel gegen den Drittligisten SSV Ulm 1846 (0:3). „Das ist schon brutal“, sagt Schilling. „Englische Wochen sind auch für uns Trainer intensiv.“ Für seine Spieler noch mehr. Nach dem intensiven Heimspiel gegen den FC 08 Villingen (3:2) gab es auf Ravensburger Seite zwar viele glückliche Gesichter, aber die Erschöpfung war klar zu sehen. „Ich habe Jungs, die lieber spielen als trainieren“, sagt Schilling zwar.

Die Ansetzung des Nachholspiels in Reutlingen sorgte beim FV allerdings nicht für allergrößte Freude. „Viel Verständnis für die Ansetzung habe ich nicht“, gestand der Schweizer Trainer. „Aber es bleibt uns nichts anderes übrig, als es zu akzeptieren.“ Nachdem die Partie am 5. Spieltag (30. August) wegen eines medizinischen Notfalls auf der Tribüne im Reutlinger Stadion erst gar nicht angepfiffen wurde, hatten die Ravensburger auf eine Verschiebung in den Oktober gehofft.

Seit fünf Spielen nicht mehr aus der Mannschaft wegzudenken

„Wir werden aber elf Mann auf den Platz bringen, die unbedingt gewinnen wollen“, ist sich Schilling sicher. Der FV will seinen guten Lauf fortsetzen, beim Tabellenelften gewinnen und sich weiter von der unteren Tabellenregion absetzen. „Unser Selbstvertrauen ist zurück“, sagt Innenverteidiger Jannik Fippl. „Der Heimsieg gegen Offenburg war ein Befreiungsschlag für uns.“ Nach dem 3:0 folgte der 2:1-Erfolg beim TSV Essingen und der 3:2-Sieg gegen Villingen.

Fippl hat einen Anteil am guten Lauf des FV. Seit fünf Ligaspielen bildet der 23-Jährige zusammen mit Manuel Geiselhart die Innenverteidigung. Im Sommer war Fippl vom Regionalligisten TeBe Berlin nach Ravensburg gewechselt. „Ich hatte anfangs Probleme“, gesteht Fippl. „Nachdem ich reingekommen bin, hatten wir auch ein bisschen Spielglück. Aber jetzt merke ich, dass ich angekommen bin, ich fühle mich wohl.“

Das Wichtigste ist derzeit die Regeneration

Der gebürtige Coburger möchte die Erfahrung in der Hauptstadt nicht missen. „Aber hier in Ravensburg ist es familiär, hier gefällt es mir richtig gut“, sagt der 23-Jährige. Der Erfolg in den jüngsten Spielen tut natürlich sein Übriges dazu. Und so lässt sich am Mittwoch die Fahrt nach Reutlingen entspannter angehen. „Natürlich ist so ein Spiel unter der Woche schwierig“, meint Fippl. „Aber derzeit machen uns die Spiele einfach Spaß.“

Seit der Partie am Samstag ging es für die Ravensburger vor allem um Regeneration. „Die Spieler sind auf dem Zahnfleisch gegangen“, sagt Schilling über die letzten Minuten gegen Villingen. Der Schweizer Trainer lobt aber noch einmal die Moral seiner Mannschaft: „Wer gesehen hat, wie kaputt Ivo Colic war, wie er aber gekämpft hat, das war toll.“ Ähnliches hätte Schilling auch über die übrigen Spieler auf dem Platz sagen können.

So können die Ravensburger also trotz aller Strapazen mit breiter Brust nach Reutlingen fahren. „Wir sind seit fünf Spielen ungeschlagen, so kann es gerne weitergehen“, meint Schilling schmunzelnd.