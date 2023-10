FV Ravensburg erlebt einen bitteren Nachmittag

Gebrauchter Tag für den FV Ravensburg: In der Fußball-Oberliga kassierten die Oberschwaben zu Hause in der cteam-Arena eine 0:1-Niederlage gegen den 1. Göppinger SV. Früh in der Partie musste Felix Schäch verletzt vom Feld, in der Nachspielzeit erwischte es noch den Torwart Haris Mesic. Schon am Dienstag ( 15.30 Uhr) geht es für den FV weiter ‐ dann mit der Partie beim ATSV Mutschelbach.

Riesenchance direkt nach der Einwechslung

In der 68. Minute kam am Samstag Dennis Blaser für den angeschlagenen Ivo Colic in die Partie. Eine Minute später passte Daniel Schachtschneider von der linken Seite nach innen, Blaser stand völlig frei im Strafraum ‐ doch Göppingens Torwart Marcel Schleicher parierte ganz stark. In der zehnten Minute der Nachspielzeit hatte Schleicher auch seine Fingerspitzen am Ball, als Moritz Jeggle zum Kopfball hochstieg. Der Ball streifte noch die Latte, wenige Sekunden später hatte Marek Bleise die letzte Topchance für den FV. Doch dieses Mal lenkte Filip Milisic den Ball mit dem Kopf übers Tor.

Milisic hatte in der 83. Minute auch den einzigen Treffer des Nachmittags erzielt. Nach einer Ecke von Frederik Schumann stieg Göppingens Innenverteidiger hoch und köpfte das 1:0. „Diese Niederlage ist sehr bitter, weil sie in meinen Augen unnötig war“, sagte FV-Trainer Michael Schilling. Klar: Hätte Blaser das 1:0 erzielt, wäre die Begegnung vielleicht anders ausgegangen. „Meine Spieler haben sich mit allem dagegengestemmt, was sie haben“, lobte Göppingens Trainer Gianni Coveli.

Einmal der Oberschenkel, einmal der Kopf

Für den FV war es die zweite Niederlage in Folge in der Oberliga ‐ damit sind die Ravensburger in der Oberliga auf Rang zwölf zurückgerutscht. Zusätzlich bitter waren am Samstag zwei weitere Verletzungen. Nach gut 20 Minuten fasste sich Felix Schäch nach einem Sprint an den rechten hinteren Oberschenkel ‐ für ihn kam Thomas Zimmermann aufs Feld. In der Nachspielzeit rettete Mesic stark gegen Emmanuel McDonald. Göppingens Stürmer traf den FV-Torwart dabei unglücklich am Kopf ‐ nach längerer Behandlungspause durch die Sanitäter und die Physiotherapeutin musste auch Mesic runter. Für die letzten Momente der Partie kam Christian Steinlechner. „Ich hoffe, es ist bei beiden nichts Schlimmeres“, sagte Schilling.

Denn weitere Verletzte kann der FV in „dieser harten Phase“ (Schilling) nicht gebrauchen. In Paul Strauß, Moritz Strauß, Jonas Schuler, Burhan Soyudogru und Rohjat Demir fallen schon wichtige Spieler aus. „Nicht lamentieren, nach vorne schauen“, sagt der FV-Trainer aber trotz der personellen Lage und der erneuten englischen Woche.

Oberliga, 10. Spieltag

FV Ravensburg ‐ 1. Göppinger SV 0:1 (0:0). ‐ Tor: 0:1 Filip Milisic (83.) ‐ Schiedsrichter: Marco Öttl ‐ Zuschauer: 350 ‐ FV: Mesic (90.+9 Steinlechner) ‐ Bleise, Fippl, Geiselhart, Egle ‐ Jeggle, Schmidtke (85. Senn) ‐ Galinec (84. Boneberger), Colic (68. Blaser), Schäch (27. Zimmermann) ‐ Schachtschneider.