Fußgängerin bei Unfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat sich eine 71-jährige Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend kurz vor 20 Uhr in der Seestraße zugezogen. Den bisherigen Ermittlungen der Polizei zufolge trat die Frau unvermittelt vom Gehweg auf die Straße und wurde dabei vom aus Richtung Obertor kommenden Auto eines 30-Jährigen erfasst. Der Autofahrer konnte trotz eingeleiteter Vollbremsung eine Kollision nicht mehr verhindern, so die Polizei. Durch den folgenden Sturz erlitt die 71-Jährige so schwere Verletzungen, dass sie vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden musste.