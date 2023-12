Fußgängerbrücke am Ravensburger Gänsbühlcenter ist wieder offen

Die Fußgängerbrücke am Ravensburger Gänsbühlcenter ist nach einer längeren Sperrung wieder offen. Grund für die Sperrung waren Sanierungsarbeiten an der Rückseite des Einkaufscenters nach einem Brand. Der Schaden an der Südfassade an der Mohrengasse sei durch Brandstiftung im Februar entstanden.

Ermittlungen der Kripo nach Brand

„Kinder entzündeten ein Feuer, das auf die Fassadendämmung übergriff. Nur durch aufmerksame Passanten und schnelles Eingreifen von Mitarbeitern des Gänsbühlcenters sowie der Freiwilligen Feuerwehr Ravensburg konnte ein vollständiges Übergreifen auf das gesamte Gebäude verhindert werden“, teilte die Geiger-Gruppe mit, der das Center gehört.

Mit der Sanierung habe man erst spät beginnen können. Denn zunächst habe die Kriminalpolizei ermittelt. Außerdem habe ein Gutachter der Versicherung den Schaden begutachten müssen.

Brücke aus Sicherheitsgründen gesperrt

„Die Fußgängerbrücke war in Absprache mit der Stadt Ravensburg aus Sicherheitsgründen zu sperren“, so die Geiger-Gruppe. Laut Stadt war ein Baugerüst der Grund dafür, dass Fußgänger dort nicht unterwegs sein konnten. Nun aber sei das Gerüst wieder abgebaut worden, die Fußgängerbrücke sei deshalb jetzt wieder begehbar, teilt der Gebäudeeigentümer mit.