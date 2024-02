Im vergangenen November vermeldete die neu formierte Volksbank Bodensee-Oberschwaben, dass die technische Fusion der vormals eigenständigen VR Bank Ravensburg-Weingarten mit der Volksbank Tettnang-Friedrichshafen vollzogen sei. Einen Tag lang hatten alle Kundenkontakte geruht. Danach lief alles nach außen hin wie gewohnt, außer, dass alle Kundinnen und Kunden in einem ausführlichen Schreiben unter anderem darüber informiert wurden, dass sie eine neue Iban erhalten haben.

„Das hat für einige Aufregung gesorgt“, berichtet Arnold Miller, der zusammen mit Jürgen Strohmaier als Vorstandsvorsitzender der neu formierten Bank fungiert.

Doch wir konnten die besorgten Anrufer beruhigen. Über die alte Iban können noch über Jahre alle Überweisungen und Bankeinzüge abgewickelt werden. Arnold Miller

Wichtiger aber sei, dass diese Fusion nicht aus der Not heraus geboren sei, betonen beide Bankvorstände: „Es haben sich zwei sehr gesunde Genossenschaftsbanken zu einer leistungsstarken Regionalbank zusammengefunden, um einen eng miteinander verflochtenen Wirtschaftsraum abzubilden.“

Aktuelle Themen und Perspektiven für die Zukunft

Welcher der beiden Partner den Anstoß zu diesem Zusammenschluss über Landkreisgrenzen hinweg gegeben hat, konnten oder wollten die beiden Vorstandsvorsitzenden nicht sagen.

Im Kreis der Vorstandskollegen von Genossenschaftsbanken steht man in regelmäßigem Kontakt, um aktuelle Themen und Perspektiven für die Zukunft zu besprechen. Jürgen Strohmaier

„Und weil unsere mittelständischen Kunden ständig wachsen, müssen auch wir uns als Mittelstandsbanken dieser Entwicklung anpassen“, betont Jürgen Strohmaier.

Die beiden Vertreterversammlungen haben das Fusionsvertragswerk im Juni 2023 mit überwältigenden Mehrheiten gebilligt. „Es gab jeweils nur zwei Gegenstimmen“, erinnert sich Arnold Miller. Bereits im April 2023 waren die Belegschaften in Betriebsversammlungen darüber informiert worden, was auf sie zukommt. Der Eintrag ins Genossenschaftsregister erfolgte im September 2023, der technische Zusammenschluss schließlich am 25. November 2023.

Überstunden der Mitarbeiter müssen noch abgetragen werden

Bis dahin mussten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ebenso wie die Vorstandsmitglieder eine Menge Zusatzarbeit leisten.

Allein, die rund 94.000 Konten zusammenzuführen, erfordert einen enormen Aufwand. Das ist nur mit technischer und logistischer Unterstützung durch das Rechenzentrum möglich. Arnold Miller

Es seien 22 Arbeitsgruppen aus beiden bisherigen Banken gebildet worden. „Wir wissen nicht, wie viele Überstunden im letzten Jahr aufgelaufen sind. Diesen Berg müssen wir im neuen Jahr schrittweise abtragen“, betonen die beiden Vorstandsvorsitzenden.

Das Bilanz- und Meldewesen musste zusammengeführt werden. Es erfolgte eine systemtechnische Fusion von rund 500 Arbeitsplätzen unter einer neuen gemeinsamen EDV. Ein großer technischer Aufwand war die Zusammenführung aller technischer Geräte und der Telefonanlage zu einer neuen IT-Infrastruktur. Dazu habe es allein mit der Rechenzentrale ungefähr 1800 Aktivitäten gegeben.

Neue Möglichkeiten für weitere Projekte

Für Arnold Miller war dies bereits die vierte Fusion, die er als Bankvorstand vollzogen hat. Die aus mehreren kleineren Genossenschaftsbanken gebildete Volksbank Vorallgäu war mit der Raiffeisenbank Ravensburg zusammengegangen und hatte bald darauf die Volksbank Weingarten aufgenommen. Für die neue Regionalbank sehen Strohmaier und Miller neue Möglichkeiten, weitere Projekte zu entwickeln.

Daher, so betonen sie, werde es keinen Stellenabbau geben: „Unsere Kunden möchten ihre vertrauten Ansprechpartner behalten. Und es gilt, die bisherigen Strukturen zu koordinieren. Doppelstrukturen in Form von Filialen beider bisherigen Banken an einem Ort gab es nicht. Deshalb mussten wir durch die Fusion auch keine Niederlassung schließen“, betont Arnold Miller. Für alle Ewigkeit könne er aber keine Bestandsgarantie für jede Niederlassung abgeben, fügt er hinzu. Die Digitalisierung und der bargeldlose Zahlungsverkehr weisen für alle Geldinstitute in eine andere Richtung. Aber für die nähere Zukunft sei das für die Volksbank Bodensee-Oberschwaben kein Thema.