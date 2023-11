Furiose Premiere: Das international bekannte Fusion-Trio „GoGo Penguin“ hat auf seiner aktuellen Tour mit Stationen in Berlin, Prag und Wien erstmals in Ravensburg gespielt.

Ihr Auftritt war Teil des Trans4Jazz-Festivals. Im Konzerthaus haben die Musiker aus Manchester am Samstag rund 300 Gäste vollkommen begeistert.

Befreundeter Musiker der Band macht zu Beginn ruhigen Folk

Pünktlich um acht Uhr tut sich was auf der Bühne. Zwischen Konzertflügel und Schlagzeug sitzt ein Mann mit Gitarre. Er beginnt einen zarten Folk-Song, begleitet sich dazu mit sanftem Finger-Picking. Das Publikum ist erstaunt und irritiert. „Der gehört nicht zu GoGo Penguin, oder?“, fragt ein Mann seinen Nachbarn.

Nach dem ersten Lied stellt der Sänger sich vor: Daudi Matsuki aus Großbritannien, ein Freund des GoGo-Penguin-Trios. Auch wenn die Zuhörerinnen und Zuhörer andere Musik erwartet haben ‐ sie lassen sich einfangen von den melancholischen Melodien und autobiografischen Texten wie „Fool me as many times you like“. Matsuki bekommt Applaus.

Trio kommt zu Nebel und sphärischen Klängen auf die Bühne

Nach rund 40 Minuten verlässt er die Bühne, dann heißt es warten. Vom Foyer her dringen Gläserklirren und lautes Gelächter in den Saal. Die Inhaber der Plätze an der Absperrung bleiben eisern stehen, zu groß ist das Risiko, später nicht wieder so weit nach vorn zu kommen. Der Abend war als Stehkonzert angekündigt, aber ein gutes Drittel der Gäste hat sich für die Sitzplätze auf der Empore entschieden. Eine Frau blickt über die Brüstung und stellt fest, dass deutlich mehr Männer als Frauen gekommen sind. „Ungewohnt bei Kultur“, kommentiert ihre Nachbarin.

Spielen Songs aus ihrem neuen Album „Everything Is Gonna Be OK“ (von links): Chris Illingworth (Klavier), Nick Blacka (Bass) und Jon Scott (Schlagzeug). (Foto: Elke Oberländer )

Auf den Punkt genau um neun füllt die Bühne sich mit Nebel, unter sphärischen Klängen tritt das Trio auf die Bühne. Nick Blacka greift nach dem Kontrabass, Chris Illingworth setzt sich ans Piano, Jon Scott ans Schlagzeug und sofort geht es los. Die drei spielen vor allem Songs aus ihrem neuen Album „Everything Is Gonna Be OK“, im Wechsel mit älteren Werken. Sphärische Klänge wechseln mit treibenden, energiegeladenen Passagen. Das Publikum auf den Stehplätzen wippt, schüttelt sich, Pfiffe ertönen und der Applaus wird von Mal zu Mal heftiger.

Trio reißt sein Publikum vollkommen mit

Nach den ersten drei Stücken gibt es keine Ansagen mehr, die Musiker lassen sich kaum eine Verschnaufpause. Schlagzeuger Scott drängt sofort weiter. „Dieser Drummer ist ein Hexer“, sagt ein Zuhörer bewundernd. „Was der mit seinem Schlagzeug anstellt!“ Das gilt genauso für Bass und Piano. Faszinierend, welch ungewohnte Töne Illingworth und Blacka ihnen entlocken.

Alle drei Musiker sind großartig an ihren Instrumenten und spielen doch zu jeder Sekunde gemeinsam in der Band. Pure Solo-Einlagen gibt es bei GoGo Penguin nicht, allenfalls tritt einer der drei für einige Minuten klanglich in den Vordergrund ‐ mal Piano, mal Bass, mal Drums ‐ die anderen bleiben aber immer dabei. Die intensive Light-Show passt wunderbar dazu. Nötig wäre sie nicht ‐ das Trio reißt sein Publikum bereits mit der Musik vollkommen mit.

Wunsch nach Wiederholung der außergewöhnlichen Performance

Nach 80 Minuten legt Blacka den Kontrabass nieder und die drei Musiker verlassen die Bühne. Der Applaus ist gewaltig. Zur Zugabe kehrt das Trio schnell zurück und dreht noch einmal voll auf: Das letzte Stück ist laut, hart, fast aggressiv.

Um halb elf ist dann Schluss. Die Gäste verlassen das Konzerthaus, erfüllt von der Energie und dem Zauber dieser außergewöhnlichen Performance. In der Hoffnung, dass Gogo Penguin bald wieder nach Ravensburg kommt.