Fulminanter Medaillenregen für die KG-Jugendringer

Zwei Wochenenden hintereinander ging es für die Jugendringer der KG Baienfurt-Ravensburg-Vogt auf die Matte. Und das mit großem Erfolg.

Bereits am 13. Januar fand parallel mit den Männern die Freistil-Bezirksmeisterschaft in Hornberg statt. Bei 266 Teilnehmern gingen 20 Jugendliche und sechs Männer aus Baienfurt an den Start. Mit dem obersten Podestplatz gingen hier 8 KGler von der Matte: Roman Flat (E-Jugend bis 23kg), Ole Härdtner (D-Jugend bis 30kg), Mike Hafner (C-Jugend bis 35kg), in der B-Jugend Maxim Hafner (bis 41kg), Aaron Dodrimont (bis 52kg), Ruwen Hund (bis 57kg) und Oskar Härdtner (bis 62kg). Danny Mayr überzeugte bis 65kg antretend bei den Männern und erkämpfte sich ebenso den Titel des Bezirksmeisters.

Lediglich im Finale eine Niederlage einstecken mussten Julian Kudrin (D-Jugend bis 36kg), Ari Kraniqi (B-Jugend bis 41kg ) und bei den Männern Willi Lehn (bis 65kg). Als Bronzemedaillengewinner schmückten sich auch sich Jacob Stöhr (E-Jugend bis 22kg), Raphael Schnebli (C-Jugend bis 55kg) und Robert Flat (B-Jugend bis 38kg) mit einem Podestplatz.

Auch die nichtplatzierten Ringer zeigen eine gute Kampfmoral

Das Trainerteam um Frank Rothweiler, Micheil Tsikovani, Roland Bolduan, Albert Wirbel und Ralf Grüble war rundum zufrieden. Auch die nichtplatzierten Ringer zeigten eine gute Kampfmoral. Bei den Männern verbuchten alle Nachwuchsringer mindestens einen Sieg für sich - auch hier blickt Tsikovani stolz auf die Entwicklung seiner Schützlinge. Mit Rang zwei in der Mannschaftswertung hinter dem Konkurrenten aus Triberg, der mit 14 Ringern mehr angetreten war, gaben sich die KG zufrieden.

Schon eine Woche später hieß es griechisch-römisches Ringen bei den Bezirksmeisterschaften in Aichhalden und auch hier waren elf Jugendringer der KG am Mattenstart und errangen insgesamt sieben Meister- und einen Vizemeistertitel. Gold sicherten sich Milan Kohler (bis 24kg), Ole Härdtner (bis 30kg), Robert Flat (bis 38kg), Leon Kohler (bis 44kg), Aaron Dodrimont (bis 52kg), Ruwen Hund (bis 57kg) und Oskar Härdtner (bis 62kg). Roman Flat (bis 23kg) wurde Zweiter.

Hier geht die Mannschaftswertung der B-Jugend absolut verdient nach Kämpfen mit überwiegenden Höchstwertungen durch Schulter- oder Überlegenheitssiegen hochverdient an die KG, die wieder einmal gezeigt hat, dass der immense Trainingsaufwand, das Durchhaltevermögen und die konsequente Analyse der Trainingseinheiten sich absolut bezahlt macht.