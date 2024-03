Fürsorge-Talente für kranke Kinder gesucht

Für das neue Projekt „Da-Sein für Kinder“ sucht die St.-Elisabeth-Stiftung Fürsorge-Talente, die kranke Kinder zu Hause betreuen, während Eltern weiter zur Arbeit gehen können. Das vom Landkreis Ravensburg und der Friedrich-Schiedel-Stiftung geförderte Projekt startet in Leutkirch und Ravensburg, Einzelheiten sind einer Pressemitteilung zu entnehmen.

Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf stelle für zahlreiche Eltern bereits eine große Herausforderung dar. Wenn dann ein Kind plötzlich erkrankt, gerät der sorgfältig geplante Alltag völlig aus dem Gleichgewicht. Gerade Alleinerziehende ohne familiäres Netzwerk kommen in dieser Situation schnell an ihre Grenzen.

Hier setzt „Da-Sein für Kinder“ an: Das Projekt stellt ein kurzfristiges und zeitlich flexibles Betreuungsangebot für Familien bereit. Wenn ein oder mehrere Kinder plötzlich erkranken, können Eltern weiter zur Arbeit gehen und sich darauf verlassen, dass Tochter und Sohn daheim in guten Händen sind.

Für „Da-Sein für Kinder“ sucht die St.-Elisabeth-Stiftung Frauen, die kranken Kindern Zeit und Aufmerksamkeit widmen möchten. Die Betreuung erfolgt daheim bei den Kindern, die Zeitspanne reicht von mindestens drei bis maximal acht Stunden pro Einsatztag.

Das Engagement ist flexibel, jede Helferin kann ihre Verfügbarkeit individuell steuern. Die Helferinnen erhalten ein steuerfreies Entgelt und eine Fahrtkostenerstattung. Die Qualität der Betreuung wird durch kontinuierliche Fort- und Weiterbildungen sowie enge Begleitung der Betreuungsperson sichergestellt.

Das Projekt startet in Leutkirch und Ravensburg - mit einem Einzugsgebiet von jeweils zehn Kilometern Umkreis um die beiden Städte: Im Ravensburger Stadtgebiet mit Teilorten plus Weingarten, Grünkraut, Bodnegg, Schlier, Waldburg, Baindt, Baienfurt, Berg und Horgenzell sowie im Leutkircher Stadtgebiet mit Teilorten plus Aitrach, Aichstetten und Kißlegg.

„Fürsorge-Talente“ können sich bei der Koordination und Projektleitung der St.-Elisabeth-Stiftung, Johanna Menz und Ann-Kathrin Nimz, wenden: Kontakt: Nikolausstraße 10, 88212 Ravensburg, Telefon: 0751/9771238-313; Mail: [email protected]