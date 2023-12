Sie lesen ja noch Texte auf der Website einer Zeitung. Das ist toll. Es geht ein Jahr zu Ende, das einem mit seinen schlechten Nachrichten zu viel werden konnte. Nachrichten von Kriegen und Krisen und Gewalt. Viele Menschen wenden sich bewusst ab vom Strom der Nachrichten.

Bei einer Fortbildung zum Medienkonsum junger Menschen trug dieser Tage eine Folie die Überschrift: „Auf dem Weg zum desinformierten Bürger“. Der Reuters Digital News Report 2023 ist zum Ergebnis gekommen, dass weniger als ein Drittel (28 Prozent) der 18- bis 24-Jährigen an Nachrichten noch sehr interessiert sind.

Politisch engagierte Menschen sind gesucht

Was würde ein Rückzug ins Private wohl für das Zusammenleben in der Region bedeuten? Im nächsten Frühjahr findet die Kommunalwahl statt. Für Gemeinderäte in Städten und kleineren Kommunen, aber auch für den Kreistag werden Menschen gesucht, die sich politisch engagieren. Das macht nur, wer Einblick in politische Prozesse hat und etwas im Sinne der Gesellschaft verändern will. Wer desinformiert ist oder keinerlei Interesse hat an Themen, die jenseits des eigenen Gartenzauns spielen, wird das nicht tun.

Dabei steht für die Stadt und die Region wichtiges an. Wie wird Ravensburg nach weiteren vier Jahren aussehen, wenn die Amtszeit des nächsten Gemeinderats endet? Das ist ganz wörtlich gemeint. Denn der südliche Marienplatz soll neu gestaltet werden - also alles zwischen Rathaus und Einfahrt zur Marienplatzgarage.

Das künftige Gesicht Ravensburgs mitgestalten

Die Kommunalpolitik braucht die Weitsicht, um eine Gestaltung zu wählen, die den Ravensburgern auch in einigen Jahrzehnten noch einen schönen Aufenthalt im Herzen der Stadt ermöglicht. Welche Quantensprünge in den vergangenen 50 Jahren gemacht wurden, zeigt die aktuelle Ausstellung im Museum Humpisquartier eindrücklich. Dort sind Fotos zu sehen, auf denen der Marienplatz noch Durchgangsstraße war.

Der Ressourcenverbrauch in der Region wird zunehmend Thema sein. Wo soll der Strom herkommen für Elektrofahrzeuge, für Wirtschaft und Haushalte? Dafür müssen auch von der Kommunalpolitik Potenziale gehoben werden, auf städtischen und privaten Dächern, im Umland mit Freiflächensolaranlagen, die der neue Regionalplan ermöglicht, vielleicht sogar in der Landwirtschaft. Erste Agriphotovoltaikanlagen gibt es in der Region schon, eine wird in der Gemeinde Schlier gebaut. Auch die Windkraft kommt voran. Für den genehmigten Windpark Röschenwald bei Mochenwangen sollen im Sommer 2024 ein Stück Wald gerodet werden. 12.500 Privathaushalte können die vier Windräder rechnerisch versorgen.

Den Bürgern bei Investitionsentscheidung helfen

Auch fürs Heizen werden noch viele klimaschädliche fossile Energieträger verwendet. Die Kommunen müssen Wärmepläne aufstellen, Ravensburg und Weingarten haben das schon erledigt, auch Vogt, Bodnegg, Waldburg und Wolfegg sind schon freiwillig vorangegangen und geben den Hausbesitzern somit eine Entscheidungsgrundlage an die Hand, in welche Art der Heizung sie investieren.

Der Bau der Fernwärmeleitungen in Ravensburg zerrt an den Nerven von Bürgern und Einzelhändlern in der Stadt. Doch der Bau dieser Infrastruktur ist Zukunft. Kommunalpolitiker entscheiden solche Wendungen mit und müssen dafür einstehen, auch wenn es Gegenwind gibt.

Mutige Politik ist dringend nötig

Immer wieder schmeißen Mandats- und Amtsträger den Bettel hin, weil sie keine Lust mehr haben auf verbale Anfeindungen oder gar Vandalismus an ihren Wohnorten oder Drohungen gegen Leib und Leben. Mutige Politik ist angesichts der künftigen Herausforderungen in Dörfern, Gemeinden und Städten der Region nötig.

Damit sie auch im nächsten Jahr und nach der Wahl in einer ganzen Periode möglich ist, muss die Auseinandersetzung fair bleiben. Außerdem muss Demokratie von der Gesellschaft als kollektive Aufgabe verstanden werden.

Demokratie braucht Respekt statt Hetze

Jeder, der pöbelt, hetzt, verbal unsachlich oder gar gewalttätig andere angreift, schadet der Demokratie. Diskussion muss sein. Aber so, dass denen, die kommunalpolitische Entscheidungen treffen, ihre wichtige Aufgabe nicht verleidet wird. Ohne sie wäre Demokratie nicht mehr möglich.

Ihnen einen guten Rutsch in ein spannendes Jahr 2024.