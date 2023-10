Shani Louk, die am Wochenende von Hamas-Terroristen von Israel nach Gaza verschleppt worden ist, scheint am Leben zu sein. Das berichten ihre Mutter Ricarda Louk, die aus Ravensburg stammt, und ihr Bruder Markus Waidmann, der in der Türmestadt wohnt. Eine offizielle Bestätigung gibt es bisher aber noch nicht.

Shani Louk, 22 Jahre alt, befand sich am Freitag bei einem Open-Air-Festival unweit des Kibbuz Reim im Süden Israels, um wie rund 3000 weitere junge Menschen dort eine Raveparty zu feiern.

Samstagmorgen stürmten Terroristen der Hamasbewegung die Feier und schossen in die Menge. Die genauen Opferzahlen sind unklar, von rund 250 Getöteten ist derzeit die Rede. Zudem wurden zahllose Besucher in den Gazastreifen verschleppt.

Terroristen schleppen Geiseln durch die Straßen

Darunter auch die 22-jährige Tochter der Ravensburgerin Ricarda Louk. Über das Schicksal der jungen Frau war in den vergangenen Tagen nichts bekannt. In einem Video war zu sehen, wie sie regungslos und offensichtlich verletzt von Terroristen in einem Transporter durch die Straßen Gazas gefahren wird.

Viel über „Hoffnung“ und „Strohhalme“ spricht daher Shanis Ravensburger Onkel Markus Waidmann. Der „Schwäbischen Zeitung“ sagte er: „Wir haben Dienstagmorgen erfahren, dass Shani offenbar in einem Krankenhaus in Gaza liegt, mit schweren Kopfverletzungen.“ Ihr Zustand sei kritisch, sagte die Mutter Ricarda Louk in einer Videonachricht am Dienstag.

Shanis Mutter sieht Berlin in der Pflicht

Ricarda Louk forderte in ihrem neuerlichen „verzweifelten Aufruf“ Deutschland und die Bundesregierung auf, ihrer Tochter schnell zu helfen, um sie aus Gaza zu befreien. Jede Minute zähle.

Das unterstreicht auch ihr Bruder Markus Waidmann. Der Diplom-Ökonom sitzt für die FDP im Ravensburger Gemeinderat. Er wolle „jeden Strohhalm nutzen“, um seine Nichte aus der Hamas-Geiselhaft heraus zu bringen. Dafür zapfte er allerhand Drähte an.

Sein Dank gilt dem Ravensburger Oberbürgermeister Daniel Rapp, der bereits am Sonntag die hiesigen Bundestagsabgeordneten kontaktierte, um sich für die 22-Jährige einzusetzen. Und den Politikern aus dem Wahlkreis, die sich engagieren.

„Shani ist liebenswert und voller Leben“, sagt Waidmann. Sie sei in der Friedensbewegung in Israel engagiert, habe die Wehrpflicht verweigert, sei vor allem künstlerisch aktiv. Erst vor einem Jahr sei sie in Ravensburg gewesen, der Kontakt mit dem israelischen Teil der Familie finde über WhatsApp ständig statt, nicht nur über Besuche. Gerne hat Shani auch ihre Großeltern in Ravensburg getroffen und ihre Cousins und die Cousine.

Angehörige hoffen und bangen

Die aktuelle Nachricht, dass seine Nichte in Gaza in einem Krankenhaus liegt, gibt Markus Waidmann wieder etwas Hoffnung: „Gestern waren wir ganz betrübt“, sagte er am Dienstag. „Wir dachten, wir müssen uns mit etwas abfinden, was wir nicht glauben wollten.“

Shanis Mutter Ricarda stammt aus Ravensburg. Sie war vor 30 Jahren nach Israel ausgewandert und mit einem Israeli verheiratet. Als am Samstagmorgen die ersten Raketen einschlugen, rief sie, die 80 Kilometer vom Gazastreifen entfernt wohnt, ihre Tochter an und forderte sie auf, einen Schutzbunker aufzusuchen. Dann brach der Kontakt ab.

Nachdem ihr ein Video zugesandt wurde, auf dem die Mutter Shani zweifelsfrei erkennen konnte, wandte sie sich über X/Twitter an die Öffentlichkeit mit der Bitte um Hilfe und weitere Informationen.

Fürchterliche Bilder aus Gaza

Die Bilder des Clips sind grauenhaft. Sie zeigen eine kaum bekleidete Frau mit dem Kopf nach unten liegend auf der Ladefläche eines Pick-Ups, umringt von bewaffneten Männern. Das Opfer blutet, wird bespuckt und durch Hassrufe der sie umringenden Angreifer verhöhnt. Aufgrund der auffälligen Tätowierungen an den Beinen der Frau war sich Ricarda Louk sicher, dass das Shani ist.

Der Ravensburger Markus Waidmann appellierte an die deutsche und israelische Regierung, aber auch an die Terroristen der Hamas, in Verhandlungen einzutreten, um Verschleppte und Gefangene alsbald auszutauschen. Beide Seiten könnten dabei gewinnen, sagte er.

Aktuelle Nachrichten sind ein „Lichtblick“

Seine Schwester und die gesamte Familie fühlten sich derzeit hilflos, sagt Waidmann. Immerhin sei die Nachricht über Shanis Aufenthalt in einer Klinik „ein Lichtblick“, selbst wenn diese Information noch nicht von unabhängigen Quellen bestätigt wurde. Ein Problem sieht er in der Tatsache, dass Israel gegen Gaza vorgehen wird und sich damit die Lage der Gefangenen verschlechtert.

Ravensburgs Oberbürgermeister Daniel Rapp sagte am Montag zu Beginn der Sitzung des Verwaltungs- und Wirtschaftsausschusses des Gemeinderats: „Wir leben in traurigen Zeiten.“ Alle seien schockiert über die „schrecklichen Verbrechen“ gegen Zivilisten in Israel.

Er habe Shani Louks Mutter geschrieben und ebenso Kontakt mit den Ravensburger Bundestagsabgeordneten aufgenommen, damit die bei den zuständigen Ministerien vorsprechen, um etwas für die 22-Jährige zu erreichen. Letztlich sei der Einfluss der Abgeordneten aber begrenzt, daher sei die Bundesregierung gefordert. Shani Louk ist deutsche Staatsbürgerin.

Stadt Ravensburg hisst Israel-Flagge

Rapp kündigte an, dass die Stadtverwaltung in den kommenden Tagen am Rathaus die israelische Flagge aufziehen wird. Das Hissen der weißblauen Fahne mit dem Davidstern soll ein Zeichen der Solidarität mit dem jüdischen Staat und den Opfern des terroristischen Überfalls durch die Hamas sein.