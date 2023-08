Kandidaten für ein politisches Amt werden bei der nächsten Kommunalwahl in Baden–Württemberg auf dem Stimmzettel nicht mehr mit ihrer Adresse genannt. Sie müssen geschützt werden, meint das Innenministerium. Denn Bedrohungen gegen Mandatsträger oder Personen, die für ein Ehrenamt in politischen Gremien kandidieren, nehmen zu. Was sagen Ravensburger Lokalpolitiker dazu?

Das Organ des Gemeindetags teilte am 6. August mit: „Knapp ein Jahr vor den Kommunalwahlen 2024 ändert das Innenministerium die Wahlordnung ab. Die Änderungen sollen die Persönlichkeitsrechte der Kandidierenden besser schützen.“

Drohungen und Sachbeschädigungen

Hass und Hetze gegen Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker seien in den vergangenen Jahren zum Problem geworden, heißt es da. Drohbriefe, Schmierereien an Fassaden und das Eindringen in die Privatsphäre seien unter anderem deshalb möglich, weil die Privatadressen der Politiker öffentlich einsehbar sind. Nicht nur gewählte Mandatsträgerinnen seien dieser Gefahr ausgesetzt. Auf Bekanntmachungen und Stimmzetteln seien die Adressen aller Kandidaten sichtbar.

2019 habe es 24 Straftaten gegen kommunale Amts– und Mandatsträger im Land gegeben, darunter zwei Gewaltstraftaten wie zum Beispiel Körperverletzungen. 2020 waren es 173 Fälle, darunter ein Gewaltdelikt, 2021 151 Fälle, darunter zwei Gewaltstraftaten und 2022 100 Fälle, davon eine Gewaltstraftat. „Sie werden beleidigt, bedroht oder gar angegriffen. Als Landesregierung nehmen wir das nicht tatenlos hin“, zitiert der Gemeindetag Innenminister Thomas Strobl.

Durch die Änderung wird künftig auf die Angabe der Anschrift der Kandidaten in Bekanntmachungen und auf Stimmzetteln verzichtet. Anstelle der Adresse wird nur noch der Wohnort oder der Ortsteil angegeben.

Fraktionschef bewerten Entscheidung unterschiedlich

„Wir haben diese Entscheidung gefordert und finden die Umsetzung richtig“, sagt Ozan Önder, Fraktionschef der Grünen im Ravensburger Gemeinderat. Önder: „Persönlich habe ich noch keine schlechte Erfahrung gemacht, aber ich kenne Kollegen, die schlechte Erfahrungen gemacht haben. Das zeigen auch die vielen Straftaten gegen Amts– und Mandatsträger in den letzten Jahren. Vor allem Beleidigungen und Bedrohungen, aber auch körperliche Gewalt.“

Antje Rommelspacher, CDU–Fraktionsvorsitzende im Gemeinderat, war nach eigener Aussage „zum Glück“ bisher niemals Hass und Hetze ausgesetzt: „Ich versuche immer, so sachlich wie möglich zu argumentieren, vielleicht schützt mich das ein wenig.“ Dennoch begrüßt sie die neue Wahlordnung — zum Schutz der ehrenamtlichen Politikerinnen und Politiker.

„Jeder verbale Angriff auf Mandatsträger ist einer zu viel“

Rommelspacher: „Jeder verbale Angriff auf Mandatsträger ist einer zu viel. Als gewählte Vertreter sind wir bereit, uns mit den Belangen der Bürgerinnen und Bürger auseinanderzusetzen. Wenn eine Grenze überschritten wird und man persönlich angegangen wird, geht das zu weit, und der Staat soll schützend eingreifen. Ansonsten wird es künftig noch schwieriger, Personen für politische Ehrenämter zu gewinnen.“

Ulrich Höflacher, Fraktionschef der „Bürger für Ravensburg“, ist nur teilweise einer Meinung mit Antje Rommelspacher. Er findet die Änderung nicht gut: „Ich halte es für falsch, wenn die Adresse nicht mehr auf dem Stimmzettel erscheint. Das führt zur weiteren Anonymisierung der Wahl und der Gesellschaft.“ Wer sich als Kandidat zur Verfügung stelle, begebe sich in die Öffentlichkeit, daher habe eine Wählerin oder ein Wähler das Recht zu erfahren, wo dieser Mensch wohnt. Der Verrohung der Gesellschaft müsse man ein Zeichen der Offenheit entgegensetzen: „Sonst wären die konstruktiven und demokratischen Kräfte eingeknickt.“

Höflacher hat nach eigener Aussage in 25 Jahren Lokalpolitik niemals Diffamierungen erlebt. Sollte es Hetze geben, plädiert er für ein konsequentes Anzeigen der Vorfälle. Und er ergänzt: „Was uns in der Gesellschaft zunehmend abhanden kommt, ist die Einsicht, dass der Kompromiss vieler besser ist als ein knappe Mehrheit weniger. Durch diese unerbittliche Haltung kann es sein, dass Mandatsträger verteufelt werden, wenn sie eine andere Meinung vertreten.“

„Die Entscheidung des Innenministeriums ist ein Versuch, die Schwelle für Aggressionen gegen einzelne Personen zu erhöhen“, sagt die Bundestagsabgeordnete und Ravensburger SPD–Fraktionsvorsitzende Heike Engelhardt. Manche Mandatsträger oder Kandidaten würden sich dadurch besser geschützt fühlen.

„Umgangston im politschen Geschäft wird rauer“

Insgesamt kommt Engelhardt zu dem Schluss, dass der Umgangston im politischen Geschäft rauer werde. Nicht nur digital, sondern auch im direkten Gespräch: „Dabei stelle ich jedoch fest, dass sich die Anwürfe oft auf eine allgemeine Unzufriedenheit beziehen und mit der Person, die angegangen wird, nicht in erster Linie zu tun haben. Wir stehen für ein System, das kritisiert wird.“

Sowohl an ihrem Wohnort wie auch in ihrem Bundestagsbüro sei es in der Vergangenheit zu Sachbeschädigungen gekommen, berichtet die SPD–Fraktionschefin: „Davon berichten auch Kolleginnen aus dem Bundestag, ebenso von Angriffen mit Schusswaffen oder Brandstiftungen. Körperliche Übergriffe habe ich nicht erlebt. Aus dem Gemeinderat wurde mir von Eierwürfen gegen ein Wohngebäude berichtet.“

Als „zutreffend und richtig“ erachtet Oliver Schneider, Fraktionschef der FDP im Gemeinderat, die Entscheidung des Ministeriums: „Allerdings dürfte es für Personen, die Wahlbewerbern oder Kommunalpolitikern schaden wollen, leicht fallen, die entsprechende Adresse zu ermitteln. Daher bringt das wahrscheinlich in der Praxis nicht viel.“

Nach Schneiders Eindruck ist der Umgang mit Mandatsträgern in der Region derzeit noch in Ordnung. Angriffe gegen seine Person habe er bislang nur in einem erträglichen Maß erlebt. Aber, so Oliver Schneider:

Das regt einen natürlich auf, da wir viel Zeit und Energie investieren und viele Bürgerinnen und Bürger nicht realisieren, wie komplex und kompliziert die Politik selbst auf niedrigem Niveau wie der Kommunalpolitik ist. Oliver Schneider

Auch Mitarbeiter der Stadt werden angegangen

Von Hass und Hetze gegen hiesige Stadträte weiß Timo Hartmann, Sprecher der Ravensburger Verwaltung, nichts, schließt sie aber nicht aus. Allgemein lasse sich feststellen, dass der Ton rauer geworden sei. Das betreffe auch die Mitarbeiter der Stadtverwaltung. Da hätten, so Hartmann, vor allem Beschimpfungen und Drohungen zugenommen, insbesondere dort, wo viel Publikumsverkehr herrscht: „Ich möchte aber auch sagen, dass sich der Großteil der Menschen im Kontakt zu uns korrekt verhält. Es ist eine Minderheit, die leider größer wird, die sich im Ton vergreift.“