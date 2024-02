Für den FV Ravensburg wird es jetzt ernst

Die Wintervorbereitung ist zu Ende, am Samstag (14 Uhr) geht es für den FV Ravensburg in der Fußball-Oberliga weiter. Die stark abstiegsgefährdeten Ravensburger brauchen dringend Punkte - am besten direkt beim Tabellenfünften 1. FC Normannia Gmünd. FV-Trainer Michael Schilling hat kadermäßig die volle Auswahl. Ein paar Spieler haben sich in der Vorbereitung in den Vordergrund gespielt oder sind aufgrund ihrer Erfahrung und ihrer Qualität gesetzt.

Wie lief die Vorbereitung?

„Alle haben voll mitgezogen, wir haben einen weiteren Schritt nach vorne gemacht“, sagt Michael Schilling. Vor allem die beiden Siege zum Abschluss gegen die U19 des SC Freiburg (3:2) sowie gegen den Verbandsligisten Calcio Leinfelden-Echterdingen (3:1) haben den Schweizer gefreut. „Wir sind in einer Phase, in der Siege sehr wichtig sind, auch in Testspielen“, meint Schilling. „Die ganzen Unentschieden bringen uns nicht weiter.“

Speziell in Leinfelden-Echterdingen hat der FV-Trainer „viele Sachen gesehen, die wir gut umgesetzt haben“. Nach dem Rückstand (25.) drehte seine Mannschaft die Partie durch Treffer von Marek Bleise (34.), John Schmidtke (66.) und Martin Bleile (87.). „Konditionell haben die Jungs sehr gut gearbeitet“, sagt Schilling. „Aber die Testspielsiege zählen jetzt nichts mehr, jetzt geht es um drei Punkte in der Oberliga.“

Gibt es Gewinner der Vorbereitung?

Ja! Allen voran Philipp Kirsamer und Martin Bleile. Der 20-jährige Kirsamer kam Ende August von Greuther Fürth II zum FV - bislang stehen aber erst fünf Oberligaeinsätze in seiner Statistik. „Er hat in Fürth wenig gespielt und sich bei uns erst akklimatisieren müssen“, meint Schilling. Kirsamer Fortschritte sind nun aber so groß, dass Schilling ihm für die Partie in Gmünd einen Platz im Kader zusichert.

Bleile kam als erfahrener Spieler für die Landesligamannschaft des FV, hat sich nun in der Vorbereitung aber auch als Alternative für das Oberligateam präsentiert. „Er zeigt großen Einsatz und Willen“, lobt Schilling den 33-Jährigen. „Wir sind froh, dass wir auf ihn bauen können.“ Unverzichtbar sind für Schilling Spieler wie der neue Torwart Ramon Castellucci, Kapitän Moritz Jeggle oder Regisseur Ivo Colic. „Wir haben einen großen Konkurrenzkampf, keiner kann sich ausruhen“, sagt der FV-Trainer.

Wie sieht die Kadersituation aus?

Sehr gut. Bis auf Samuel Boneberger, der krank war, und dem verletzten Burhan Soyudogru haben die Trainer Michael Schilling und Rahman Soyudogru eine große Auswahl. Auch Moritz Strauß ist nach seiner monatelangen Verletzung zurück. „Er hat natürlich noch Rückstand, aber er wird in der Rückrunde noch sehr wichtig für uns sein“, meint Schilling. Der Schweizer hat die schwere Aufgabe, nach dem Abschlusstraining am Freitag seinen Spieltagskader zu benennen. 15 bis 16 Feldspieler will Schilling mit nach Gmünd nehmen.

Wer ist der kommende Gegner?

Der 1. FC Normannia Gmünd spielt als Aufsteiger bislang eine starke Saison. Die Gmünder sind Tabellenfünfter und vor allem in der Defensive topp. Nur 20 Gegentore in 19 Spielen sind der zweitbeste Wert nach Spitzenreiter Großaspach. „Wir treffen gleich auf einen starken Gegner und können direkt sehen, wo wir stehen“, sagt Schilling. „Wir wissen, dass es ganz schwer wird, aber wir freuen uns, dass es wieder losgeht.“