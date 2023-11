Für den FV Ravensburg wäre in Bissingen mehr drin gewesen

Der FV Ravensburg hat in der Fußball-Oberliga beim FSV 08 Bietigheim-Bissingen nur 1:1 gespielt. Die Oberschwaben hatten am Samstagnachmittag die deutlich besseren Chancen, am Ende blieb trotzdem nur ein Punkt. Dazu verletzte sich auch noch Regisseur Ivo Colic an der Nase.

FV-Trainer Michael Schilling musste daher nach der Partie gar nicht lange überlegen: „Das waren für uns ganz klar zwei verlorene Punkte. Wir hatten viele gute Chancen, da müssen wir eigentlich gewinnen.“ Allerdings kassierte seine Mannschaft zunächst das Gegentor. „Ein Sonntagsschuss“, sagte Schilling über den Treffer von Ferdinand Schmidt (12.) aus der Distanz.

Timo Senn erzielt seinen ersten Oberligatreffer

Nach dem 0:1 war der FV aber klar am Drücker ‐ und schaffte gut 15 Minuten später den Ausgleich. Ravensburg griff über die linke Seite an, von Colic kam der Ball in die Mitte und Timo Senn erzielte seinen ersten Oberligatreffer. Es gab weitere Topchancen für die Ravensburger. Die wohl beste in der ersten Halbzeit hatte Daniel Schachtschneider, der nach einem Pass von Marek Bleise das Tor aber knapp verfehlte. Nach dem Seitenwechsel hätte FV-Kapitän Moritz Jeggle den Gast in Führung bringen können. „Am Ende müssen wir den Torchancen hinterhertrauern“, meinte Schilling.

Die drei Punkte wären für Ravensburg sehr wichtig gewesen. Denn einige Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt haben gewonnen: Reutlingen gewann in Mutschelbach mit 4:1, Denzlingen siegte gegen Offenburg (3:1), Nöttingen bezwang Normannia Gmünd (3:1) und Oberachern schlug Backnang (2:0). „Die ganzen Unentschieden bringen uns nicht weiter“, sagte Schilling. „Wir wollten auch drei Punkte nachlegen und hätten eigentlich auch gewinnen müssen.“

Neben den zwei verlorenen Punkten verloren die Ravensburger in der Schlussphase auch Ivo Colic. Der FV-Regisseur blieb nach einem Zweikampf blutend liegen und musste mit Verdacht auf einen Nasenbeinbruch ins Krankenhaus.

Fußball-Oberliga, 17. Spieltag:

FSV 08 Bietigheim-Bissingen ‐ FV Ravensburg 1:1 (1:1). ‐ Tore: 1:0 Ferdinand Schmidt (12.), 1:1 Timo Senn (29.) ‐ Schiedsrichter: Felix Ehing ‐ Zuschauer: 150 ‐ FV: Mesic ‐ Boneberger, Fippl, Geiselhart, Bleise ‐ Jeggle ‐ Schäch (76. Egle), Colic (80. Soyudogru), Schmidtke (90.+2 Galinec), Senn ‐ Schachtschneider.