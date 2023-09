Für den FV Ravensburg gehen die harten Tage weiter

Nach der Partie am Mittwoch beim SSV Reutlingen (2:2), einem freien Donnerstag und dem Abschlusstraining am Freitag geht es für den FV Ravensburg am Samstag schon wieder in den Bus. Der Fußball-Oberligist spielt ab 14 Uhr bei der TSG Backnang. In den vergangenen Tagen waren beim FV vor allem die Physiotherapeuten gefragt.

Die jüngsten Spiele haben Kraft gekostet. Im Verbandspokal gegen den SSV Ulm 1846 mussten die Ravensburger viel laufen, in der Oberliga folgten das intensive 3:2 gegen den FC 08 Villingen sowie das 2:2 in Reutlingen. „Alle sind sehr müde“, meint FV-Trainer Michael Schilling. „Es war leider sehr unglücklich, dass uns Reutlingen nicht entgegenkam und wir am Mittwoch spielen mussten.“

Nasenbeinbruch zwingt Paul Strauß zur Pause

Immerhin: Mit dem Punkt waren die Ravensburger nach einer schwachen ersten Halbzeit durchaus zufrieden. Der FV blieb ein weiteres Mal ungeschlagen. „Dazu haben wir vor allem in der zweiten Halbzeit guten Fußball gespielt“, sagt Schilling. „Das ist sehr positiv.“ Weniger positiv ist, dass die Ravensburger nun auch auf Paul Strauß verzichten müssen, der sich das Nasenbein gebrochen hat. „Wir werden aber auch in Backnang eine gierige Mannschaft aufs Feld schicken, die gewinnen will.“

Der Kader des FV bietet trotz einiger Verletzter immer noch Alternativen. In Reutlingen begann etwa John Schmidte für Gabriel Galinec im defensiven Mittelfeld. Dennis Blaser und Samuel Boneberger kamen erst spät ins Spiel und könnten am Samstag eine größere Rolle spielen. Alle Ravensburger werden sich noch einmal voll reinhängen ‐ denn nach der Partie in Backnang wartet keine Partie unter der Woche.