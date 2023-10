Mittags sind Konzerte, von Blasmusik über Schlager bis hin zu Pop-Bands. Fürs Wochenende wurde mit Vereinen und Zirkus ein bunter Mix für Familien organisiert. 130 Programmpunkte sind es diesmal, mehr als je zuvor. Dicht an dicht getaktet in fünf Messetagen: Die Oberschwabenschau dauert dieses Jahr von Mittwoch, 18. Oktober, bis Sonntag, 22. Oktober, genau gleich lang wie ihre Schwestermesse Agraria Oberschwaben. Beide Messen sind täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet.

Die Halle 14 findet man im Süden des fast 50.000 Quadratmeter großen Messegeländes, unweit der Oberschwabenhalle. Dort wird in diesen Tagen die Süd-Bühne aufgebaut. Die Bühne, auf der es an den ersten beiden Messetagen vor allem um Forst und Wald gehen wird. Wer immer schon wissen wollte, wie die neue Trendsportart „Stihl Timbersports“ aussieht, also Sport-Holzfällen: Sechs Mal kann man Andreas Auernhammer und Christoph Lang bei Vorführungen zuschauen. Die beiden treten sonst bei deutschen und internationalen Wettkämpfen an. Zu sehen ist auf dieser Bühne auch, wie aus Baumstämmen Bierbänke werden und wie der Motorsägen-Künstler Michael Tamoszus an Skulpturen arbeitet. Außerdem erfahren die Gäste, wie man gefahrlos mit einer Motorsäge umgeht, und lernen einen fernbedienbaren Keil kennen, um Bäume sicherer zu fällen. Eine Modenschau zeigt, welche neuen, praktischen Outfits es für Waldarbeiten gibt.

Am Samstag und Sonntag wird die Süd-Bühne zum Anziehungspunkt für junge Leute und Familien: Am Samstagmorgen ab 10 Uhr ist Tag der Landjugend, gefolgt vom 2 Tag der Vereine ab 11.30 Uhr, für den sich Vereine aus der Region angemeldet haben. Bis zum Abend zeigen sie beispielsweise Kampfsport, Turnen und Tanz. Am Sonntag startet die Süd-Bühne mit Kinderprogramm: zuerst einem Kinderzirkus zum Mitmachen, dann einer Seifenblasenshow. Ab 13 Uhr wird es rockiger. Insgesamt vier Bands werden dabei sein. Den Start übernimmt Brassmusix, eine Urban-Brass-Band aus der Biberacher Gegend. Es folgen drei Bands, die das Popbüro Bodensee Oberschwaben unterstützt: Polarhertz, Post Pacific und staying outside.

Oberschwabenschau am Samstag,15.10.2022 in Ravensburg (Foto: RVG / Felix Kästle )

Neues erfahren, mitmachen, mitschunkeln

Noch mehr Musik wird es, wie jedes Jahr, in Halle 9 geben: Dort auf der Grünen Bühne empfängt Dirk Polzin zum Mittagessen musikalische Gäste, während die Landfrauen ihre Hochzeitssuppen und Salatteller servieren. Polka Kaiser und Chris Metzger von der Höri werden am Mittwoch erwartet. Für Donnerstag haben sich die Durlesbacher Musikanten und Janis Nikos angekündigt. Am Freitag gehört die Bühne den Flotten Grenzlern sowie Bettina und Patricia. Am Samstag spielt die Kapelle der Landjugend Württemberg-Hohenzollern, außerdem tritt Michaela Zondler auf. Den Sonntag übernehmen die Bauernkapelle Oberschwaben und Marcella Carin. Auch jeden Vormittag und Nachmittag ist was los auf der Grünen Bühne: beispielsweise am Mittwoch um 15 Uhr ein Fachgespräch des Bauernverbands Allgäu-Oberschwaben über „Power vom Bauer“, also Agri-Photovoltaik, Biomethan und Nahwärme aus Biogas. Am Donnerstag um 15 Uhr gibt es ein weiteres Fachgespräch dazu mit Vertretern aus Politik und Verbänden. Die Landfrauen kümmern sich am Freitag um 15 Uhr um den heimischen Garten als Energiequelle. Am Sonntagmorgen beginnt die traditionsreiche Bauernkundgebung um 9.30 Uhr: Festredner ist der Präsident des Deutschen Bauernverbands Joachim Rukwied.

Viel Nützliches zu Energie und Gesundheit

Zwei Themenschwerpunkte sind es in Halle 1, der Oberschwabenhalle: Dort gibt es – passend zur benachbarten Sonderschau Energieeffizienz – täglich etliche Vorträge rund um Energiesparen, Wärmepumpen, Photovoltaik und Solarwärme, zu den aktuellsten Förderprogrammen, außerdem über Solarparks und Agri-PV. Hier ist richtig, wer bauen oder sanieren will, aber auch, wer in der Landwirtschaft neue Wege sucht. Hinzu kommen Vorträge zu weiteren Fragen rund ums Bauen und Sanieren, beispielsweise barrierefreie Bad-Gestaltung oder Trinkwasser-Qualität. Zum zweiten Themenschwerpunkt gibt es Vorträge rund um Gesundheits-Fragen und Lebensqualität im Alter. Man wird vor Schock-Anrufen und Enkeltricks gewarnt, kann sich über Demenz informieren, über Pflegestützpunkte in der Region und die Hilfen von Hospiz oder Sterbebegleitung.

Ausstellende auf derOberschwabenschau 2022 (Foto: RVG / Felix Kästle )

Überall auf dem Gelände Unterhaltung

Die Halle 15 ist das Allgäuer Genussdorf. Dort ist ebenfalls Musik angekündigt, und auch in der italienischen Gastronomie im Foyer der Oberschwabenhalle wird öfters italienische Live-Musik zu hören sein. Der Biergarten der Brauerei Leibinger bleibt am Donnerstag abends bis 21 Uhr geöffnet, ein Discjockey wird für Stimmung sorgen. Und wer mag, kann am Freitagabend bis 20 Uhr bleiben: Dann wird die Halle 9 zum Feierabend-Hock geöffnet sein. Alle 130 Programmpunkte der Oberschwabenschau kann man auf der Internetseite der Messe nachlesen.

Infos zur Oberschwabenschau:

Die Oberschwabenschau 2023 in Ravensburg dauert von 18. bis 22. Oktober. Die Messe hat täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Der Vorverkauf läuft: Bis Messebeginn gibt es Tickets ausschließlich online unter www.oberschwabenschau.de. Die Preise: Erwachsene 11 Euro, ermäßigt 10 Euro (für Rentner, Studenten, Behinderte Personen mit Merkzeichen „B“ sowie Gruppen ab 10 Personen). Kinder unter 6 Jahren haben freien Eintritt. Kinder (6-14 Jahre) kosten 5 Euro, Jugendliche (15-17 Jahre) bezahlen 7 Euro. Familienkarten gibt es in zwei Varianten: Ein Erwachsener mit Kindern (6-17 Jahre) zahlt 14 Euro, die Variante für zwei Erwachsene mit Kindern (6-17 Jahre) gibt es für 25 Euro. Außerdem gibt es dieses Jahr erstmals Kombi-Tickets, sie gelten im gesamten Gebiet des Verkehrsverbunds Bodo. Alle Informationen über Programm, Messegelände, Anfahrt und Parken gibt es unter www.oberschwabenschau.de.