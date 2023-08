Insgesamt fünf Koffer mit Urlaubsutensilien haben Unbekannte am Sonntag zwischen 16.30 Uhr und 23.30 Uhr aus dem Vorraum eines Geschäfts in der Roßbachstraße gestohlen. Der Wert beträgt rund 2000 Euro. Personen, die in dem Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0751/8033333 beim Polizeirevier Ravensburg zu melden.