Friend'n'Fellow-Duo in der Zehntscheuer

Ravensburg

Ravensburg

Constanze Friend und Thomas Fellow (Foto: Veranstalter )

Unter den vielen Fans des Friend’n’Fellow-Duos, das am Freitag, 1. Dezember, um 20 Uhr in der Ravensburger Zehntscheuer gastiert, fällt der Name jeher im Zusammenhang mit Größen wie Ray Charles, Al Jarreau und Blueslegende Luther Allison.

