Das Wirtschaftsforum Pro Ravensburg (Wifo) freut sich über den Vorschlag von Oberbürgermeister Daniel Rapp, wonach Parken in der Marienplatz-Tiefgarage künftig die erste Stunde kostenlos sein soll. Ebenso unterstützt das Wifo laut einer Pressemitteilung den Vorschlag, das Busfahren im Stadtbus Ravensburg/Weingarten am Haupteinkaufstag Samstag kostenlos zu machen. Beides soll bereits Anfang Januar gelten.

Zentrum unter Druck

Der Handel in der Innenstadt stehe enorm unter Druck, so das Wifo: „Inflation, Onlinehandel, Baustellen, Wettbewerb der Städte, verändertes Kaufverhalten und Strukturwandel drücken insgesamt auf die Zukunftsperspektiven der Innenstadt. Umso mehr ist eine gute Erreichbarkeit mit allen Verkehrsmitteln grundlegend; dennoch bleibt für die Menschen aus der Region das Auto das zentrale Vehikel um in die Innenstadt von Ravensburg zu kommen.“

Umsatz aus der Region

Ein „attraktiveres Parkplatzangebot zur Stärkung der Frequenzen in der Innenstadt“ stand bereits seit Längerem auf dem Wunschzettel des Wifo. Es brauche dringend kräftige neue Impulse - nur so könne man Besucher vor allem aus dem Umland davon überzeugen, den gesamten Mix an Einkaufsmöglichkeiten in der Innenstadt zu nutzen. „Weit über 60 Prozent des Umsatzes in Ravensburg kommt aus der Region“, so Wifo-Vorstandssprecher Thomas Reischmann.