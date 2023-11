Freiwilligenagentur sammelt Bilder und Weihnachtsgrüße für Senioren

Die Freiwilligenagentur der Stadt Ravensburg lädt Kinder und Jugendliche ein, Senioren in den Ravensburger Einrichtungen mit selbst gestalteten Bildern, Karten oder Briefen zu überraschen. Ehrenamtliche der Freiwilligenagentur leiten alle Weihnachtsgrüße an die älteren Mitmenschen weiter.

Die Teilnahme ist privat oder über die Schulklasse oder Kindergartengruppe möglich. Ebenso sind Kommunionkinder oder Konfirmandengruppen zur Teilnahme eingeladen. Die Werke können ab sofort in der Freiwilligenagentur im Rathaus am Marienplatz oder, nach vorheriger Vereinbarung unter Telefon 0751/82234, im Amt für Kommunikation, Politik und Gesellschaft im Lederhaus, Marienplatz 35, dritter Stock, abgegeben werden. Die Aktion endet am Donnerstag, 15. Dezember.