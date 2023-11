Noch immer erlebt jede vierte Frau mindestens einmal in ihrem Leben geschlechtsspezifizische Gewalt, nicht nur weltweit, sondern auch im Landkreis Ravensburg. Das Perfide daran: Die Übergriffe passieren meistens dort, wo sich die Frauen eigentlich am sichersten fühlen sollten ‐ zu Hause.

Für die Kampagne „Orange the World“ werden Gebäude wie hier im Jahr 2020 das Frauentor, farbig beleuchtet. So soll Aufmerksamkeit auf das Thema Gewalt in Beziehungen gelenkt werden. (Foto: Siegfried Heiss )

Das große Problem: Häufig schweigen die Opfer aus Scham. Denn das Thema häusliche Gewalt ist nach wie vor ein gesellschaftliches Tabu, um das sich noch dazu viele Mythen ranken. Um das zu ändern, beteiligt sich die Stadt Ravensburg von Samstag an 16 Tage lang an der weltweiten UN-Kampagne „Orange the World“.

„Mein Ex-Partner droht mit Suizid“

Jedes Jahr suchen etwa 300 Frauen mit ihren Kindern in den Beratungsstellen und im Frauen- und Kinderschutzhaus in Ravensburg Hilfe. Die Zahlen sind nahezu unverändert zu den Vorjahren, tendenziell steigend, berichtet Elvira Birk von der Frauenberatungs- und Interventionsstelle Frauen und Kinder in Not in Ravensburg.

Sie zitiert aus einigen Anrufen, die sie im Oktober erhalten hat: „Mein Mann kontrolliert mich auf Schritt und Tritt und schirmt mich ab. Ich soll niemanden treffen oder einladen.“ ‐ „Seit 24 Jahren habe ich Druck. Jetzt droht mein Mann, mich umzubringen, falls er mich mit jemand anderem sieht.“ ‐ „Mein Ex-Partner akzeptiert die Trennung nicht und lässt mir keine Ruhe. Jetzt droht er mit Suizid.“

Die Fälle, von denen Birk erfährt, sind nur die Spitze des Eisbergs. Bei häuslicher Gewalt gehen Fachleute von einem riesengroßen Dunkelfeld aus, sagt Uwe Stürmer, Präsident des Polizeipräsidiums Ravensburg. Meist sind Schuld- und Schamgefühle der Opfer groß. Und dies, obwohl sich die frühere gesellschaftliche Haltung, innerfamiliäre Gewalt sei Privatsache und gehe den Staat nichts an, heutzutage deutlich zum Wohle der Opfer verändert habe. Dennoch halten sich diverse Mythen rund um häusliche Gewalt hartnäckig.

Einige der Akteure, die die Kampagne „Orange the World“ im Landkreis Ravensburg umsetzen (von links): Cornelia Glaser, Eva-Maria Komprecht, Elvira Birk, Helga Raible, Veronika Bouley, Martina Schmidt, Uwe Stürmer, Tina Frick, Elisabeth Sittner und Dorothée Schaeffer. (Foto: Verena Jäger )

Zum Beispiel, dass es Gewalt nur in „Problemfamilien“ gebe. Oder dass Frauen Gewalt „provozieren“ oder in irgendeiner Weise verdienen. Dass Alkoholprobleme die Ursache für die Gewalttätigkeit von Männern seien. Oder auch dass Frauen, die misshandelt werden, das wollen müssen, sonst würden sie gehen.

„Wie geht Liebe?“ ‐ Ein Workshop für Schüler

Genau an diesem Punkt will die weltweite Kampagne „Orange the World“, die bereits zum vierten Mal auch in Ravensburg stattfindet, einen Beitrag leisten. Organisiert wird sie vom Soroptimist Club Ravensburg/Weingarten gemeinsam mit Frauen und Kinder in Not sowie der städtischen Gleichstellungsbeauftragten. Auftakt der 16-tägigen Kampagne ist am kommenden Samstag, 25. November, von 17 bis 18 Uhr am Frauentor, unter anderem mit Darbietungen der Zirkusschule Moskito und des Theaterprojekts „Orange People“, einer Produktion des Kreisjugendrings. Zum Programm gehört zum Beispiel auch ein Workshop für Schüler zur Frage „Wie geht Liebe? Macht und Kontrolle versus Respekt und Konsens“.

Und nicht nur die Stadt Ravensburg, auch der Landkreis beteiligt sich an der Kampagne mit Veranstaltungen unter anderem in Leutkirch, Aulendorf und Wangen, darunter Vorträge der Polizei zum Thema „Sicher unterwegs im öffentlichen Raum“ und ein Online-Vortrag über sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz. Darüber hinaus werden im Kampagnenzeitraum, also von 25. November bis 10. Dezember, Gebäude mit orangefarbenem Licht beleuchtet, Fahnen und Plakate aufgehängt. Insgesamt belaufen sich die Kosten für die Kampagne laut der Ravensburger Gleichstellungsbeauftragten Eva-Maria Komprecht in Stadt und Kreis auf etwa 15.000 Euro. Ein Großteil wird finanziert durch Bundesmittel aus dem Förderprogramm „Demokratie leben!“

Info Hilfe bei häuslicher Gewalt Wer Opfer von häuslicher Gewalt ist, kann sich an die Beratungs- und Interventionsstelle in Ravensburg, Römerstraße 4, wenden. Telefon: 0751/23323, E-Mail: [email protected]

Licht und Fahnen ‐ bringt es das?

Was soll das bringen, Licht anzumachen und Fahnen aufzuhängen? Diese Frage hat Elvira Birk vom Frauenschutzhaus Ravensburg noch aus dem Vorjahr im Kopf. Sie sagt dazu: „Wenn ich auch viel klagen kann über Missstände, so lässt sich an ,Orange the World’ festmachen, dass wir zunehmend weite Kreise der Gesellschaft erreichen.“