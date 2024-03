Bei einer Demonstration vor dem Ravensburger Gefängnis haben Männer und Frauen bessere Haftbedingungen gefordert - vier Teilnehmerinnen zeigten dabei ihre nackten Oberkörper. Sie schlossen sich mit ihrem Protest am Sonntag auch der Bewegung „Free the Nipples“ (deutsch: Befreit die Brustwarzen) an, wie die 24-jährige Organisatorin Sina Wagner vom Jugendforum Weingarten erklärte.

Ab der Gefängnismauer Brustwarzen abgeklebt

Das Zeigen der weiblichen Brüste kann laut Polizei eine Ordnungswidrigkeit darstellen, die Polizeipressestelle verweist dabei auf Paragraf 118 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten zur Belästigung der Allgemeinheit. Eine unterschiedliche Behandlung von Männern und Frauen in dieser Hinsicht sei für sie „sinnbefreit“, so Wagner, der weibliche Körper werde dadurch kriminalisiert. Es handle sich um eine feministische Aktion, so Wagner. Um einer Auflage von der Stadt zu entsprechen, sich am Gefängnis nicht gänzlich nackt zu zeigen, klebten sich die Demonstrantinnen die Brustwarzen dort ab.

Hauptgrund für den Protest am Ravensburger Gefängnis sei aber nicht diese unterschiedliche rechtliche Behandlung von Männern und Frauen, sondern ihre Überzeugung: „Menschen einzusperren, macht sie noch krimineller.“ Wagner verlas einen offenen Brief von Inhaftierten vom 17. März 2023, in dem sie die Haftbedingungen kritisierten. Die neun Teilnehmer der Demo riefen den Häftlingen durch Megafone zu „Ihr seid nicht allein“. Aus den Zellen wurde gejohlt, ihnen applaudiert, ein Häftling rief: „Ich liebe Euch“.

So reagiert die Leiterin des Gefängnisses

Die Leiterin der reinen Männer-Justizvollzugsanstalt, Ellen Albeck, hatte bereits am Freitag über den angemeldeten Protest gesagt: Der Anblick entblößter Brüste werde manche inhaftierte Männer, die von ihren Frauen und Freundinnen getrennt sind, „anheizen“, andere wiederum vielleicht abstoßen. Die Forderungen nach besseren Haftbedingungen seien aus ihrer Sicht reichlich pauschal. „Die JVA Ravensburg ist, was die Unterbringung im sanierten Teil angeht, eine der modernsten im Land“, so Albeck.

Weitere Gebäude werden derzeit saniert. Das Spektrum der Resozialisierungsmaßnahmen umfasse zum Beispiel schulische und berufliche Bildung, Betreuung durch Psychologen und Sozialarbeiter und Suchtberatung. „Hieraus ergibt sich automatisch, dass eine humane Behandlung gewährleistet wird“, sagt Albeck.

Kontrolle ist aus Sicht der Leiterin gegeben

„Im Übrigen steht den Inhaftierten ein breites Spektrum an Beschwerdemöglichkeiten zur Verfügung, sodass jede JVA durch den Anstaltsbeirat, die Aufsichtsbehörde (Justizministerium) und die Strafvollstreckungskammer des Landgerichtes, den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, den Petitionsausschuss des Landtages und die Kommission zur Verhütung von Folter unter ständiger Kontrolle steht.“