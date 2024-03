Frau ist wohl verantwortlich für Angriff in der Lichterfestnacht

In Ravensburg ist ein 21-jähriger Mann in der Nacht des Lichterfestes mit einem scharfkantigen Gegenstand angegriffen worden - vermutlich von seiner Freundin. Diese überraschende Wendung der Ermittlungen haben Polizei und Staatsanwaltschaft gut eine Woche nach der Tat vom 2. März bekannt gegeben. Demnach fand der Angriff wohl auch nicht wie zunächst berichtet auf der Straße statt, als der Mann vor einem Imbiss wartete, sondern in der Wohnung des Paares. Der Mann wurde durch einen Stich schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt.

In der Wohnung Beweismittel gefunden

Die Tatverdächtige ist ebenfalls 21 Jahre alt. Sie steht im Verdacht, ihrem Lebensgefährten die schwere Verletzung beigebracht zu haben. In der Wohnung des Paares hat die Kriminalpolizei Beweismittel zur Tat sichergestellt. Die Ermittlungen zum Tatablauf und den Hintergründen dauern derzeit an, wie es von Staatsanwaltschaft und Polizei weiter heißt.

Empfohlene Artikel In der Nacht des Lichterfestes Unbekannter Täter sticht vor einem Imbiss auf einen 21-Jährigen ein q Ravensburg

Das Opfer hatte angegeben, im Bereich der Grüner-Turm-Straße angegriffen worden zu sein. In der Erstmeldung der Polizei war zudem die Rede davon, dass der mutmaßliche Täter vermummt gewesen sei und nach der Tat geflüchtet sei.

Nach dem Angriff kam es zur Fahndung

Trotz einer sofortigen Fahndung durch die Polizei, bei der unter anderem die Polizeihundeführerstaffel, mehrere Streifenwagenbesatzungen aus Ravensburg und Weingarten sowie der Kriminaldauerdienst eingesetzt waren, konnte der Täter in der Tatnacht nicht mehr gefasst werden, wie es am Tag nach dem Angriff hieß.