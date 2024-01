Frau fährt unter Einfluss mehrerer Drogen

Offensichtlich unter dem Einfluss von Drogen hat sich eine 40-Jährige in Ravensburg hinter das Steuer ihres Wagens gesetzt. Die Frau ist laut Polizeibericht in der Nacht von Sonntag auf Montag in der Frauenstraße in eine Kontrolle geraten. Nachdem die Beamten zunächst die abgelaufene Plakette der Pkw-Hauptuntersuchung bemängelt hatten erhärteten sich im Verlauf der Kontrolle auch der Verdacht, dass die Fahrerin unter dem Einfluss von Betäubungsmittel steht. Nachdem ein Drogenvortest auf Kokain, Amphetamin und Cannabis angeschlagen hatte, musste die 40-Jährige in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Ihre Fahrt durfte sie nicht mehr fortsetzen, zudem erwartet sie, im Falle eines positiven Untersuchungsergebnisses, ein Bußgeld sowie ein mehrmonatiges Fahrverbot.