Ravensburg

Frau bei Unfall leicht verletzt

Ravensburg / Lesedauer: 1 min

Eine leicht verletzte Person und Sachschaden in Höhe von rund 7000 Euro hat ein Verkehrsunfall am Dienstag kurz vor 14 Uhr in der Jahnstraße gefordert. Das teilt die Polizei mit.

Veröffentlicht: 31.08.2023, 14:31 Von: sz