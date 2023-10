Frank Out! spielt alle Frank Zappa-Klassiker

Authentischer Sound, ausgefeilte Show, Requisiten, viel buntes Treiben auf der Bühne: Frank Out! stehen für ein Feuerwerk aus Frank Zappa-Klassikern, treibenden Rocknummern und wilden Improvisationen. Der schon berüchtigte zappaeske Humor kommt dabei nicht zu kurz. Am Freitag, 27. Oktober, ist diese Erinnerung an das Rock-Unikum (1940 ‐ 1993) ab 20 Uhr in der Zehntscheuer zu erleben. Mit dabei ist Napoleon Murphy Brock, der als Sänger, Saxophonist und Flötist in den 1970er-Jahren mit seiner Bühnenperformance maßgeblich zu Sound und Präsentation von Zappas Band beigetragen hatte. „Frank Out!“ bieten laut Ankündigung auch nach über 350 Auftritten authentische, druckvolle und unterhaltsame Interpretationen. Die Band blickt programmatisch auf die komplette musikalische Palette der Frank Zappa Musikgeschichte zurück.

