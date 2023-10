Francesca Parcelli dominiert die Konkurrenz

Francesca Parcelli vom TC Ravensburg hat ohne Satzverlust die U16-Kategorie bei den baden-württembergischen Jugendmeisterschaften im Tennis gewonnen. Auch ein ganz junger Spieler des TCR hat bei den Titelkämpfen in Mannheim eine starke Leistung gezeigt.

Unter den besten Spielern und Spielerinnen aus den Verbänden Baden und Württemberg trat auch die 14-jährige Francesca Parcelli vom TC Ravensburg an. Vor einem Jahr feierte die damals 13-Jährige ihren ersten Titel bei den baden-württembergischen Meisterschaften in der U14. In diesem Jahr legte das Ravensburger Talent noch einen drauf und marschierte in der U16 ohne Satzverlust bis zum Titelgewinn durch. „Eine starke und beeindruckende Leistung von Francesca und gleichzeitig wieder eine Bestätigung, dass sie zu den vielversprechendsten Nachwuchsspielerinnen gehört“, sagt ihr Trainer Sergej Schwarz.

Der zehnjährige Malte König vom TCR durfte mit einer Wildcard in der U11 starten. Unter 16 Teilnehmern überzeugte der junge Ravensburger: Im Viertelfinale gewann er gegen die Nummer 2 des Turniers. Im Halbfinale verlor Malte König. „Er kann dennoch stolz auf seine Leistung sein“, meint Schwarz.