In den 1970er–Jahren war das noch anders. Da gab es Fotogeschäfte im Hirschgraben (Wolf), am Marienplatz (Locher) oder an der Ecke Rathausstraße/Wollgasse (Döber), die inzwischen allesamt die Segel gestrichen haben. Auch Foto Mollenkopf, den Joos’ Vater 1971 übernahm, gehörte dazu. Im Januar 1984 ist der Sohn mit eingestiegen. Eigentlich wollte Peter Joos schon immer Fotograf werden. Weil damals „aber nur Mädle in die Lehre genommen wurden“, hat er zunächst Elektroinstallateur gelernt.

Media Markt–Konkurrenz „werden Sie nicht überleben“

Während sein Vater den Laden in der Rosenstraße weiter führte, übernahm Peter Joos im April 1984 ein zusätzliches Geschäft im eben neu eröffneten Gänsbühl–Center. Neun Jahre lang ging dort alles seinen Gang. Bis ihm 1993 der damalige Center–Manager nahegelegt habe, den Laden dicht zu machen. Denn Media Markt hatte sich angekündigt. Und „das werden Sie nicht überleben“, sei ihm prognostiziert worden, erinnert sich Joos noch heute.

Peter und Gabriele Joos mit ihrem Mitarbeiter Thomas Eber (rechts), der seit 30 Jahren mit im Boot ist. (Foto: Ruth Auchter-Stellmann )

Er ist vor den Kopf gestoßen; überlegt, das Handtuch zu werfen. Doch die Kinder sind klein. Und er liebt seinen Job. So schafft er sich raus aus der Schockstarre und einen neuen Anfang. „Wir lassen uns nicht unterkriegen“, habe er damals entschieden — und zog mit Sack und Pack ins jetzige, 100 Quadratmeter große Domizil in der Marktstraße 57. Dort gab es im September 1993 einen Neustart. Außerdem legte Peter Joos bei der Industrie– und Handelskammer dann noch die Prüfung zum Einzelhandelskaufmann im Bereich Foto und Video ab. Und besteht sie glänzend.

Lief es in den 1990er–Jahren noch gut mit dem klassischen Fotohandel — sprich, dem Verkauf von Kameras, Fotozubehör, Bilderrahmen und Fotoalben –, sollte sich ab der Jahrtausendwende alles verändern: Die Digitalisierung wirbelte die Branche komplett durcheinander.

Nur wenige wollen noch Abzüge

Joos ging mit der Zeit und stieg beispielsweise auf digitale Drucker um. Das funktionierte eine Weile lang: Zwischen 2005 und 2010 ließen viele Kunden die Fotos, die sie auf ihren neuen Digitalkameras geschossen hatten, bei ihm im Laden ausdrucken. Inzwischen sind die Digi–Drucker aussortiert und wurden durch höherwertige Inkjet–Drucker ersetzt, wie Joos berichtet. Seit rund fünf Jahren geht die Nachfrage nach Foto–Abzügen immer mehr zurück. Schätzungsweise weil „die Leute ihre Bilder ja auf dem Rechner haben“.

Wer für seine Lieben doch noch einen Abzug möchte, kommt mit Smartphone oder USB–Stick in die Marktstraße. Weil jeder mit dem Handy astreine Fotos macht, hat Joos Kameras und Fotozubehör vor ein paar Jahren aus dem Sortiment genommen.

Begeisterung für analoge Kameras verpufft

Und was ist mit dem Retro–Trend? Den gibt es: Viele junge Leute fänden bei ihren Großeltern analoge Kameras und seien dann ganz scharf auf dieses ungewohnte Fotografieren. Das Problem: Man komme nur sehr schwer an Farbfilme für analoge Kameras ran, weiß Joos. Weil zudem das Entwickeln der Filme nicht eben günstig sei, verpuffe die Begeisterung meist rasch wieder.

Sein Schwerpunkt hat sich verlagert: Zwar macht Joos immer noch Pass– und Bewerbungsbilder, verkauft Bilderrahmen und fertigt Fotogeschenke wie Tassen, Kissen oder Puzzles an. Zudem arbeitet er aber häufig für Fotografen und Künstler und deren Ausstellungen Fotos zu individuell zugeschnittenen Großformaten aus und zieht diese dann beispielsweise auf Leinwand auf.

Neues Geschäftsfeld erschlossen

Außerdem hat sich Joos vor mehr als zehn Jahren ein neues Geschäftsfeld erschlossen: Er digitalisiert analoge Medien wie Dias, Videos, Negative, Tonbäder, Schallplatten oder Musikkasetten — so dass der Kunde sie am Ende auf einem USB–Stick, einer CD oder DVD bequem in die Tasche stecken kann. Anders könne man Erbstücke wie etwa ein Video gar nicht anschauen, „weil keiner mehr einen Videorecorder hat“.

Und wie fotografiert er selbst? Wenn die Aufnahmen richtig gut werden sollen, greift er zur Digitalkamera. Meistens, gesteht Peter Joos lächelnd, fotografiere aber auch er inzwischen mit dem Smartphone.