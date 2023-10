Folkmusik aus Dänemark erklingt in der Zehntscheuer

Die Helene Blum & Harald Haugaard Band spielt am Freitag, 20. Oktober, um 20 Uhr im Rahmen der Jubiläumstage ein Konzert in der Zehntscheuer. Die Folkmusiker sind laut Ankündigung bekannt für die hohe Kunst der Verbindung traditioneller und neuer Klänge. Ihre eigenen Lieder und Kompositionen stehen demnach stimmig neben originalen Interpretationen alter Lieder und Melodien aus Dänemark. Mit im Gepäck haben sie ihr neues Album „Den Store Sommer“. Karten gibt es im Vorverkauf in Ravensburg bei der Tourist-Info und bei der „Schwäbischen Zeitung“.