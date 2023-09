Flugreise endet mit Omnibus–Odyssee über die Alpen

Herbert und Ulrike Heister aus Ravensburg haben einen Kurztrip nach Dublin unternommen — um dort Ulrike Heisters 70. Geburtstag zu verbringen. So weit, so gut. Doch der Heimweg sollte länger dauern als gedacht. Gut 18 Stunden. Das hat mit den Unwettern der vergangenen Tage zu tun und einem kleinen Umweg über Italien.

Pilot entscheidet sich gegen die Landung

Herbert Heister (74), der bis zum Ruhestand 2014 die Ravensburger Staatsanwaltschaft geleitet hat, hatte vier schöne Tage in Dublin verbracht, als er sich mit seiner Frau am Donnerstagnachmittag, 24. August, in Dublin ins Flugzeug setzte. Es war bereits wegen ungünstigen Wetters verspätet in Dublin eingetroffen, doch dabei dachte er sich noch nichts.

Kurz vor dem Ziel blickte er über dem Allgäu aus dem Fenster. „Wir sahen ganz dunkle Wolken. Es war zu beobachten, dass dort in der ganzen Umgebung ein gewaltiges Unwetter herrschte. Man hat auch gemerkt, dass ziemlich starker Wind wehte“, schildert er seinen Eindruck. Aber das Flugzeug sei stabil gewesen und habe Anflug auf Memmingen genommen.

Herbert Heister in Dublin, als er noch nicht ahnte, wie lange die Rückreise von dort dauern würde. (Foto: Heister )

„Als alle schon dachten, jetzt kommt bald die Landebahn, haben wir vom Piloten gehört, dass es ihm sehr leid tue, er könne wegen des Wetters nicht in Memmingen landen“, sagt Heister. Irgendwann hieß es, man habe einen Ausweichflughafen gefunden. „Und der war in Bergamo“, sagt Heister trocken.

Kein Krisenmanager vor Ort, Info nur online

Bergamo, die italienische Stadt nord-östlich von Mailand ist von Memmingen 260 Kilometer Luftlinie und rund 430 Straßenkilometer entfernt.

Um 23 Uhr hatten die Heisters und mit ihnen all die anderen Passagiere wieder festen Boden unter den Füßen. Allerdings keinen bayerischen, sondern italienischen. Die Fluggesellschaft Ryanair habe die Passagiere ausschließlich online darüber informiert, dass zwei Reisebusse bestellt seien, die sie zurück nach Deutschland bringen.

Heister, der im Nachhinein völlig ruhig über diese unerwartete Verlängerung seiner Reise berichtet, ärgert sich eigentlich nur an diesem Punkt: Die Fluggesellschaft habe die gestrandeten Passagerie in Bergamo völlig alleingelassen.

Zwei Reisebusse müssen über die Alpen fahren

Niemand habe persönlich zur Verfügung gestanden, um Informationen zur Weiterreise zu geben. Auch um die Verpflegung der Reisenden habe sich niemand gekümmert — er und seine Frau hätten sich am Flughafen deshalb noch mit Getränken eingedeckt.

Um 1 Uhr nachts tauchten schließlich zwei Reisebusse in Bergamo am Flughafen auf. Die Rückfahrt Richtung Deutschland lief zunächst gut, bevor es dann laut Heister zur größten Schwierigkeit auf der ganzen Odyssee kam. Weil der San–Bernadino–Tunnel gesperrt gewesen sei, mussten die zwei Reisebusse über den Pass fahren. „Rauf ging noch, runter waren es aber um die zwölf Haarnadelkurven“, sagt Heister. Und der Bus, in dem er mit seiner Frau saß, habe so wenig Bodenfreiheit gehabt, dass er in jeder Kurve aufgesessen sei. „Der Busfahrer musste immer vier, fünf mal zurücksetzen und wieder vorwärts fahren.“

Heister berichtet von panischer Angst einiger Passagiere

Da lagen die Nerven mancher Reisenden schon blank. „Es sind viele aus unserem Bus in jeder Kurve ausgestiegen, die hatten panische Angst“, erzählt der 74–Jährige. „Ein paar Zentimeter vor dem Mäuerchen, das die Straße begrenzt, ist der Bus zum Halten gekommen. Der musste jeden Zentimeter ausnutzen, um die Kurve überhaupt zu schaffen“, schildert Heister die Alpenüberquerung im Schneckentempo.

Die Reisebusse mussten Zentimeter für Zentimeter durch Dutzende Haarnadelkurven über den San-Bernadino-Pass manövriert werden. (Foto: Unsplash/Mike Kienle )

„Als wir unten ankamen, da haben wir dem Busfahrer applaudiert. Und uns selbst, dass wir es ausgehalten haben.“ Die Reisebusse erreichten den Flughafen in Memmingen schließlich am Freitag, 25. August, um 10.30 Uhr. Mit mehr als 16 Stunden Verspätung zum eigentlichen Reiseplan.

Flughafen in Memmingen war nie gesperrt

Mit etwas Abstand recherchiert Heister jetzt, ob er Anspruch auf Entschädigung hat. Die Umstände der Odyssee liegen für ihn aber im Dunkeln. Über die Auswahl eines italienischen Flughafens als Alternative sagt er: „Warum es Bergamo sein musste, das haben wir natürlich nicht erfahren. Es war wohl kein anderer Flughafen weit und breit in der Lage uns aufzunehmen.“

Nach Angeben des Flughafenbetreibers in Memmingen entschieden sich am Donnerstag, 24. August, zwei Piloten aufgrund des Gewitters, starkem Niederschlag mit stark variierendem Wind, nicht in Memmingen zu landen. Der Flughafen sei aber nicht gesperrt gewesen, erklärt die Flughafensprecherin Marina Siladji. Nur die Abfertigung am Boden habe man für knapp eine halbe Stunde zwischen 21.33 und 22 Uhr eingestellt.

Fluggesellschaften legen Ausweichflughäfen fest

Wohin ein Flugzeug umgeleitet wird, entscheide nicht das Personal am Zielflughafen, sondern der Pilot. „Vor dem Abflug werden zwei Alternativflughäfen festgelegt. In der Regel haben die Fluggesellschaften hier ihre Standard–Flughäfen. Sollten diese ebenfalls nicht angeflogen werden können, kann aber auch jeder andere, der für diese Art von Flugzeug geeignet ist, genutzt werden“, so die Erklärung aus Memmingen.

Die Fluggesellschaft Ryanair hat auf die Fragen der „Schwäbischen Zeitung“ bis Redaktionsschluss nicht reagiert.

Heister hegt keinen Groll gegen das Unternehmen

Heister will das Unternehmen nicht angreifen, er habe schon viele gute Erfahrungen mit dessen Angebot gemacht. „Für das Wetter können sie nichts.“ Das Krisenmanagement in Bergamo hat ihm aber nicht gefallen.

Heister ist in der Rückschau überrascht, wie gut die Reisenden die Komplikationen weggesteckt haben. Auch Familien mit Kleinkindern seien dabei gewesen. „Es gab keine Zwischenrufe mit ,Was soll das, dieser Mist’“, sagt er. „Hut ab vor den ganzen Passagieren.“ Er hofft auf ein einmaliges Erlebnis — denn in wenigen Tagen besteigt er wieder ein Flugzeug, um nach Kroatien zu reisen.