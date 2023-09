Die stark steigenden Flüchtlingszahlen sorgen auch im Landkreis Ravensburg und seinen Kommunen inzwischen wieder für eine dramatische Situation. Seit Mai haben sich die Zuweisungen im Kreis mehr als verdreifacht, sagt Hans-Peter Oßwald, Leiter des Amtes für Migration und Integration. Das setzt die Behörden derzeit enorm unter Druck und bereitet gleichzeitig in Wohngebieten Probleme. Deutlich wird das jetzt in der Ravensburger Nordstadt, wo schon nächste Woche eine neue Unterkunft mit bis zu 78 Menschen belegt werden soll.

Im Mai noch waren dem Landkreis Ravensburg 49 Asylbewerber vom Land zugewiesen worden, im Juni 74, im Juli und August jeweils 99. Im September waren es bislang 124 ‐ mit der kurzfristigen Nachricht am Montag, dass im Laufe des Monats weitere 46 Menschen untergebracht werden müssen.

Das stellt uns vor sehr große Herausforderungen, und spätestens in 24 Monaten auch die Städte und Gemeinden, so Oßwald bei einem Ortstermin mit Anwohnern in der Ravensburger Weidenstraße.

Denn aus der vorläufigen Unterbringung des Landkreises wechseln die Flüchtlinge spätestens nach zwei Jahren in die Zuständigkeit der Kommunen.

Noch ist nicht alles fertig

Gerade erst hat die Kreisverwaltung die Burachhalle wieder für den Vereins- und Schulsport freigegeben, da muss sie unter Hochdruck neue Quartiere schaffen. 78 Asylbewerber sollen in einem neuen dreistöckigen Gebäude in der Nordstadt untergebracht werden ‐ direkt neben den beiden schon seit 2016 bestehenden Gebäuden, die jeweils maximal 57 Menschen fassen. Einziehen müssen sie schon nächste Woche, auch wenn längst noch nicht alles fertig ist. Die Küche beispielsweise fehlt noch komplett.

Alleinreisende junge Männer

In der Weidenstraße erwartet werden laut Hans-Peter Oßwald vermutlich vor allem junge, alleinreisende Männer aus Syrien, Afghanistan und der Türkei. Verstärkt kämen auch wieder Flüchtlinge aus den Mahgreb-Staaten an, vor allem aus Marokko und Tunesien. Die Lage werde sich weiter verschärfen, wenn die Menschen, die derzeit auf Lampedusa über die Mittelmeerroute landen, erst einmal weiter verteilt würden. Und sogar aus der kriegsgeplagten Ukraine verzeichnen die Behörden wieder verstärkt Zugänge.

Verstärkung der Konflikte

Der Zwang von Kreis und Kommunen, möglichst schnell zusätzliche Unterbringungsmöglichkeiten aus dem Boden zu stampfen, sorgt verstärkt auch in Ravensburg für Konflikte mit Anwohnern. In der Weidenstraße äußern die unmittelbaren Nachbarn Verständnis für die Zwänge der Behörden und mehr noch für die Not der Menschen auf der Flucht. Durch die jetzt noch einmal deutlich stärkere Belegung des Standortes neben der Eywiesenstraße erwarten sie aber eine Verstärkung der Konflikte: „Die Leute gehen auch weit nach 22 Uhr nach draußen, um zu reden und zu feiern, die Straße vor unseren Häusern wird zum Spielplatz. Im Sommer ist es nahezu unmöglich, ein Fenster offen zu lassen“, beklagen Teilnehmer eines Vor-Ort-Termins.

Die Nordstädter befürchten, dass in spätestens drei Jahren ein viertes Gebäude auf dem Areal entstehen könnte. Die Kommunikation mit dem Landratsamt sei häufig schwierig, sagen sie und wünschen sich eine transparente Information.

Müll wird illegal entsorgt

Auch der Wert ihrer Immobilien gehe in den Keller. Und dazu kommt ein weiteres Phänomen: Die großen Müllcontainer vor Flüchtlingsunterkünften ziehen offenbar regelmäßig Bürger an, die hier Alternativen zu Bausch oder anderen Entsorgungsstellen sehen. Vor allem an Abenden und am Wochenende fahren hier regelmäßig mehrere Autos vor, um ihren Müll illegal bis spät nachts zu entsorgen; eine weitere Belastung für die Anwohner. Martin Dietz, Integrationsbeauftragter der Stadt Ravensburg, weiß um dieses zusätzliche Problem: „Das kennen wir in der Tat von fast allen Standorten.“