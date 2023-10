Es herrschte ungewöhnliche Stille und Aufmerksamkeit im Ravensburger Kreistag am Donnerstag in der Aulendorfer Stadthalle. Als der Erste Landesbeamte Andreas Honikel-Günther die Diagramme mit den prognostizierten Zugangszahlen an Flüchtlingen in den Landkreis verliest, kriegt mancher Bürgermeister in der Runde Sorgenfalten auf der Stirn. „Flüchtlingskrise und kein Ende“, konstatiert Honikel-Günther.

Und muss feststellen: „Eine echte Perspektive, wie das weitergehen soll, kann uns keiner ernsthaft vermitteln.“ Und trotzdem muss der Kreis handeln. Zum Beispiel mit neuen Leichtbauhallen und Containeranlagen.

Was bis Jahresende noch auf den Kreis zukommt

Zu den Zahlen: Im September kamen im Kreis 124 Asylbewerber und 100 Flüchtlinge aus der Ukraine an. Bis Ende des Jahres rechnet die Kreisverwaltung mit monatlicher etwa 100 Ukrainern. Parallel wird, so die Prognose, die Anzahl der Asylbewerber auf 150 im Oktober, 165 im November und 180 im Dezember steigen.

Wir müssen als Landkreis unserer staatlichen Aufgabe mit der richtigen Haltung und größtmöglichem Engagement nachkommen. Landrat Harald Sievers

Zu Beginn des nächsten Jahres könnten die Zahlen abflachen, „aber auf einem hohen Niveau“, kündigte Honikel-Günther an. „Alle, die damit beschäftigt sind, sind in einem aufopferungsvollen Einsatz“, sagte er abschließend. Angesichts der folgenden Wortbeiträge aus dem Kreistag war das eine milde Formulierung.

Das fordert der Landkreistag

Landrat Harald Sievers war wenige Stunden vor der Sitzung noch in Stuttgart bei einer Sitzung des Landkreistags. Er berichtete über die aktuellen Beschlüsse. So fordert das Präsidium des Landkreistags vom Bund: Die rasche Verabschiedung des EU-Migrationspakets, neue Rückführungsabkommen mit Herkunftsländern, Sozialleistungen auf europaweit gleichwertigem Niveau, Regulierung der illegalen Migration spätestens an den deutschen Außengrenzen, Erklärung weiterer Länder zu sicheren Drittstaaten und andere Standards bei der Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen. Soweit die Haltung des Landkreistags.

Bevor er die Debatte eröffnete, stellte Sievers noch einmal klar: „Wir müssen als Landkreis unserer staatlichen Aufgabe mit der richtigen Haltung und größtmöglichem Engagement nachkommen.“ Insbesondere die Frage des „Wie?“ stand im Kern der folgenden Wortbeiträge.

Geldkarte statt Überweisung?

FDP-Fraktionschef Daniel Gallasch forderte die Kreisverwaltung auf, vermehrt auf Sachleistungen zu setzen. Dem schloss sich CDU-Mann Christian Natterer an. „Von Geld auf Sachleistungen umzustellen, kann dazu beitragen, dass Menschen, die schon in anderen Ländern sicher waren, sich nicht auf den Weg nach Deustschland machen“, stimmte der Landrat zu.

Die zeitgemäße Form von Sachleistungen wäre eine landesweite Bezahlkarte, die nicht an der Kreisgrenze aufhört. „Also nicht mit gigantischem Aufwand Gegenstände aushändigen, aber trotzdem kein Bargeld auszahlen und sicherstellen, dass weniger Sozialleistungen in den Herkunftsländern landen“, sagte Sievers.

Weingarten kämpft

Weingartens Oberbürgermeister Clemens Moll (CDU) berichtete: „Die Mitarbeiter der Städte und des Kreises sind sicher schon an der einen oder anderen Stelle über die Grenzen der Belastbarkeit hinaus.“ Die Kapazitätsgrenzen seien schlicht erreicht, sagte er und verdeutlichte:

In meiner Stadt ist die Ausländerbehörde zusammengebrochen. Unsere Mitarbeiter haben gekündigt. Sie konnten nicht mehr, sie wollten nicht mehr, sie haben es nicht mehr ausgehalten. Clemens Moll

Die Akzeptanz in der Bevölkerung schwindet

Der personelle Aufwand auf Verwaltungsseite ist das eine, die Akzeptanz in der Bevölkerung das andere. Das schilderte Leutkirchs OB Hans-Jörg Henle (CDU) anhand eines Beispiels: „Ich war gestern Abend bei einer Versammlung mit 100 Bürgern, alles Nachbarn unserer geplanten neuen Unterkunft“, erzählte er.

Henle war sich sicher: „Da waren Anhänger aller demokratischen Parteien dabei.“ Drei Stunden lang habe er versucht, den Menschen ihre Sorgen zu nehmen. Das Ergebnis: „Am Ende haben 100 von 100 Bürgern die Hand gegen diese Unterkunft gehoben.“

Neue Unterkünfte ohne Flächenverbrauch nicht möglich

Neben der Akzeptanz, so Henle, fehlt es an der Infrastruktur. „Wir haben keinen Wohnraum mehr, darum die Zelthallen. Wir haben keine Kitas mehr, weil wir keine Erzieherinnen mehr finden. Das Einzige, was wir gerade noch hätten, sind Arbeitsplätze, aber die Leute in Arbeit zu bringen, gelingt uns nicht.“

Das alles planlos laufen zu lassen in der Hoffnung, die Kreise und Kommunen werden es schon wieder richten, wird dieses Mal nicht gelingen. Hans-Jörg Henle

Für die Infrastruktur fehle es außerdem an Flächen. „Das Land plant künftig mit einer netto Null beim Flächenverbrauch“, holte das Leutkircher Stadtoberhaupt aus. „Wie soll das gehen, wenn ich anderthalb Hektar für die Unterkünfte brauche und sie gar nicht bebauen darf?“ Henles Fazit: „Das alles planlos laufen zu lassen in der Hoffnung, die Kreise und Kommunen werden es schon wieder richten, wird dieses Mal nicht gelingen.“

CDU-Chef wendet sich an Grüne

Auf den Flächenverbrauch schloss CDU-Fraktionschef Volker Restle an und wandte sich an die Grünen-Fraktion: „Ihr feiert den BUND und euch selber zum 13b-Urteil (der sog. „Beton-Paragraph“ für die einfache Ausweisung von Wohnbaugebieten wurde kürzlich gekippt, in der Region stehen zahlreiche Baugebiete vor dem Aus, Anm. d. Red.).“

Jeder Bürgermeister, so Restle, habe das Problem, dass er nur schwer jemand findet, der ihm ein Grundstück gibt. Noch geringer sei die Bereitschaft, wenn es um eine Flüchtlingsunterkunft gehe.

Plädoyer für menschliches Handeln

Siegfried Scharpf (ÖDP) plädierte dafür, „Zugereiste nicht als Problem“ zu sehen. Er sieht die Kapazitäten für weitere Aufnahmen noch lange nicht ausgereizt. Scharpf: „Wir müssen gut mit den Menschen umgehen, dann werden sie einmal ein großer Gewinn für uns alle sein.“

Ein Europa umringt von Maschendrahtzaun, Todeszonen und Schießbefehl können wir nicht wollen. Peter Clement

Peter Clement (SPD) zeigte sich überzeugt: „Es gibt einfach keinen Schalter, den man umlegen kann, und dann ist das Problem gelöst.“ Die Krisen in der Welt würden zunehmen. „Auch die Verelendung.“ In Deutschland braucht es, so Clement, einen Konsens über humanitäre Verfahren und ein „modernes Einwanderungsrecht“. Nur: „Ein Europa umringt von Maschendrahtzaun, Todeszonen und Schießbefehl können wir nicht wollen.“

Am Ende entscheiden andere

Grünen-Fraktionschef Tilmann Schauwecker warnte in dem Zusammenhang davor, von einer „Flüchtlingsdebatte im Kreistag“ zu sprechen: „Hier kann es eigentlich gar keine Debatte geben. Debatte würde ja bedeuten, wir hätten was an der Situation, die uns von oben trifft, zu verändern. So einfach ist es aber nicht.“ Es sei wichtig, Signale von kommunaler Seite zu senden, „aber mit wohl gewählten Worten.“

Landrat mit klaren Worten

Ungewöhnlich deutlich wurde in seinem persönlichen Statement am Ende Landrat Harald Sievers. „Migration bietet dann am meisten Chancen, wenn wir sie nach unseren Bedürfnissen und unseren Möglichkeiten gestalten“, sagte er und gestand: „Ich würde mich wahrscheinlich auch für Deutschland entscheiden, wenn ich in einer solchen Situation wäre.“

Die Bundesrepublik müsse aber den Anspruch haben, zu entscheiden, wie viele Menschen einwandern. Das dürfe nicht die „hunderttausendfache individuelle Entscheidung der Einwanderer“ sein. Auch die Frage, wer einwandern darf, müsse die Politik klären. „Es macht doch einen Unterschied, ob ein Alphabet kommt oder ein Analphabet kommt.“