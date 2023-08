Gelbe und blaue Herzen sind am Donnerstag Nachmittag auf dem Ravensburger Gespinstmarkt verteilt worden (Foto: Siegfried Heiss): Rund 100 Flüchtlinge aus der Ukraine feierten hier wie schon im vergangenen Jahr den Unabhängigkeitstag des Landes. Die Ukraine hatte am 24. August 1991 im Zuge des Zusammenbruchs der Sowjetunion die Unabhängigkeit erklärt. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte am Donnerstag zum 32. Jubiläum an die Einheit der Ukrainer im Kampf gegen die russischen Angreifer appelliert.