Nach einem Jahr nimmt das Pilotprojekt Mobi in Ravensburg langsam Fahrt auf: Die beiden Kleinbusse, die seit Ende 2022 in der Innenstadt mit ihren Touren für ein flexibles Angebot sorgen, haben im Januar erstmals mehr als 1000 Fahrgäste in einem Monat befördert. Entscheidend für die deutlich gestiegene Nachfrage dürften zwei Veränderungen sein.

Es ist ein zartes Pflänzchen, das stetig wächst und wächst, sagt die zuständige Geschäftsleiterin bei den Ravensburger Verkehrs- und Versorgungsbetrieben (RVV), Jenny Jungnitz, im Gespräch mit Schwäbische.de.

Bei dem Projekt müsse aber immer wieder nachgesteuert werden.

Projekt läuft drei Jahre

Der Mobi muss über die App „TWS mobil“ gebucht werden - das geht kurzfristig oder auch bis zu vier Wochen im Voraus. Drei Jahre insgesamt soll das Projekt zunächst laufen. Die beiden Kleinbusse haben acht Sitzplätze und fahren ohne Fahrplan und ohne feste Route auf digitale Bestellung. Sie steuern über 100 virtuelle Haltestellen an. Auch solche, die von größeren Bussen nicht bedient werden können - in der Ravensburger Altstadt zum Beispiel in der Marktstraße an den Museen oder am Obertor. Die Strecke ergibt sich individuell aus den Wünschen der Fahrgäste

Die Nachfrage war zunächst verhalten, dazu hatte es auch kritische Nachfragen aus dem Gemeinderat gegeben. Etwas mehr als 200 Fahrgäste pro Monat nutzten zum Start das Angebot, Tendenz aber stetig steigend. Im Januar 2024 zählten die Verantwortlichen 1247 Fahrgäste, das sind statistisch 1,3 Personen pro Fahrt und im Schnitt 50 Gäste am Tag in den beiden Mobis. 6537 Fahrgäste waren es seit Betriebsbeginn, sagt Jenny Jungnitz. Für 2024 lautet das ambitionierte Ziel 10.000 Nutzer pro Jahr, 15.000 sollen es langfristig werden.

Kunden fragen nach neuen Haltestellen

„Wir registrieren ein wachsendes Interesse. Immer wieder kommen Nachfragen, ob wir nicht bestimmte Punkte zusätzlich anfahren können“, sagt die Geschäftsleiterin. Nicht alle Wünsche von Nutzern können erfüllt werden, denn die Kapazitäten von zwei Bussen und vier Fahrern sind begrenzt, Fahrten müssen sich letztlich auch lohnen. Dass der Versuch ein Zuschussgeschäft ist, nimmt die Stadt in Kauf. Zudem werden Fahrversuche gemacht, bevor Pläne geändert werden. So lassen sich Fagen klären, wie und ob der Bus am neuen Ziel überhaupt überall durchkäme.

Bewährt haben sich zwei Veränderungen zum Fahrplanwechsel am Jahresende: Seit dem 10. Dezember bringen die Busse ihre Passagiere auch ins Sennerbad und nach Hinzistobel oder holen sie dort ab. Außerdem fahren die Busse samstagabends bis 23 Uhr. Bisher endete das Angebot um 18 Uhr. Nun können die Ravensburger nach dem Restaurant-, Kino- oder Eventbesuch mit dem Mobi nach Hause fahren. Das Angebot an Sonntagen wurde dagegen eingestellt, weil es kaum jemand nutzte.

Eine Lücke im ÖPNV

„Mit dem Sennerbad und Hinzistobel haben wir offenbar genau den richtigen Nerv getroffen, weil es da eine Lücke im ÖPNV gibt“, so Jungnitz. Nicht die Größe des Einsatzgebietes für den Mobi sei entscheidend, sondern der Bedarf. Bedarf haben offenbar auch immer mehr Nutzer. „Wir werden häufig gefragt, warum es relativ lange dauert, bis der Mobi kommt. Die gute Nachricht dahinter: Die Busse sind eigentlich immer unterwegs.“

Viele Mitarbeiter von Vetter im Bus

Die Kunden sind bunt gemischt. „Viele Pendler“, sagt die Verantwortliche, „viele Mitarbeiter sicher auch von Vetter“. Daneben nutzen aber auch Schüler, Einkäufer und Senioren das flexible Angebot, das während der Woche von 7 bis 18 Uhr gilt. Dass Senioren sich wegen der App als Voraussetzung schwer tun könnten, war zuletzt mehrfach Thema. Jungnitz und ihr Team gehen deshalb regelmäßig zu Seniorentreffes und bieten Schulungen an. Dazu kann jeder bei den Technischen Werken in der Schussenstraße vor Ort Hilfe bekommen.

Die Fahrt mit einem Mobi-Kleinbus kostet pro Person zwei Euro, auch Monatskarten oder das Deutschlandticket berechtigen zur Fahrt. www.ravensburg.mobi