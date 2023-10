Ravensburger Charlottenstraße wird zur Baustelle

Für knapp eine Million Euro wird in den kommenden zwei Jahren die Ravensburger Charlottenstraße saniert. Da die Fahrbahn für Kanalbaumaßnahmen und die Verlegung des Fernwärmenetzes ohnehin aufgerissen werden muss, wird sie gleichzeitig in Teilen neu gestaltet. Der Technische Ausschuss des Gemeinderats stimmte den Plänen in jüngster Sitzung einstimmig zu.

Stadt erhofft sich hohe Zuschüsse

Weil die Charlottenstraße laut neuer Hochwasserkarte im potenziellen Überschwemmungsgebiet des Flappachs liegt (bei einem Jahrhundertereignis), bekommt sie unter anderem Ablaufrinnen. Aus dem Programm für Städtebausanierung könnten Zuschüsse in Höhe von 500.000 Euro von Bund und Land kommen, hofft die Stadtverwaltung.

Mit dem ersten Bauabschnitt will die Stadt im zweiten Quartal 2024 beginnen. Dabei wird die Charlottenstraße auf etwa 80 Metern von der Unteren Breite bis zur Oberen Breite umgestaltet. 2025 sollen die restlichen 130 Meter bis zum Marienplatz folgen. Da der Abschnitt zwischen der Maurerstraße und Unteren Breite bereits vor einigen Jahren umgestaltet und saniert wurde, wird die Oberfläche nach der Kanalsanierung unverändert wiederhergestellt.

Auswirkungen auf die Feuerwehr

Die Feuerwehr werde durch die Baustelle nicht behindert, sagte Baubürgermeister Dirk Bastin auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“.

„Die Bauarbeiten sind eng mit der Feuerwehr abgestimmt. Grundsätzlich ist die Ausfahrt der Feuerwehr für 24 Stunden an 365 Tagen zu gewährleisten, das passiert auch während der Bauzeit“, so Bastin.

Tatsächlich könne die Ausfahrt einzelner Fahrzeuge (die Feuerwache Ravensburg an der Charlottenstraße hat nicht nur eine Alarmausfahrt, sondern zwei), für wenige Stunden nicht möglich sein. Dies werde dann im Einsatz- und Alarmierungsplan berücksichtigt und könne zum Beispiel von einer anderen Wehr in Ravensburg, etwa Weißenau, abgepuffert werden. Bastin: „Eine komplette Verlegung ist weder notwendig noch vorgesehen.“