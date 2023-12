Festival der Amateurmusik kommt 2025 nach Ravensburg

Vom 28. bis 30. März 2025 werden die Tage der Chor- und Orchestermusik (TCOM) in Ravensburg stattfinden. Das haben der Ravensburger Oberbürgermeister Daniel Rapp und der Bundestagsabgeordnete Benjamin Strasser (FDP) in seiner Funktion als Präsident des Bundesmusikverbandes Chor und Orchester (BMCO) in einem Pressegespräch offiziell bekanntgeben. Damit kommt eines der bedeutendsten Musikfestivals der Amateurmusik nach Baden-Württemberg.

Ensembles aus ganz Deutschland werden eingeladen

Über 750 Musiker auf insgesamt 45 Konzertveranstaltungen werden das Festival im Frühling 2025 in Ravensburg prägen. BMCO-Präsident Strasser sagt dazu: „Ich freue mich besonders, dass die Tage der Chor- und Orchestermusik nach Ravensburg kommen. Ravensburg wird in diesen Tagen die Bundeshauptstadt der Amateurmusik. Nach Oberschwaben kommt ein Kulturhighlight mit vielen Konzerten, die für die Bürger niederschwellig und kostenfrei zugleich sind.“

Während der Tage der Chor- und Orchestermusik stehen regionale Musikvereine, Kinder- und Jugendchöre sowie die unterschiedlichsten Blasmusik- und Instrumentalensembles in den Mittelpunkt. Der Bundesmusikverband wird dazu 30 Amateurmusikensembles aus ganz Deutschland nach Ravensburg einladen. Dazu wird es eine offene Ausschreibung geben. Bewerben können sich nicht nur eingetragene Vereine. Vorgesehen ist, dass die Hälfte der Ensembles aus der Region kommen soll.

Die Vorfreude auf die Tage der Chor- und Orchestermusik in Ravensburg ist groß bei Rudi Hämmerle (von links), Kreisverbandsvorsitzender des Blasmusikkreisverbandes Ravensburg, Achim Schwörer, Präsident des Oberschwäbischen Chorverbandes, Regina Sieber, Verbandschorleiterin, Benjamin Strasser, Präsident Bundesmusikverband, und Oberbürgermeister Daniel Rapp. (Foto: Wolfgang Steinhübel )

Der BMCO erklärt: „Es wird Anfang April 2024 eine offizielle Ausschreibung für Ensembles geben, die dazu aufruft, sich vielfältig bei der Langen Nacht der Musik zu beteiligen. Alle Ensembles können dann bis zum 15. September 2024 Ihre Bewerbung bei uns einreichen.“

Rudi Hämmerle betont die Bedeutung der Musikvereine

Auch Oberbürgermeister Rapp blickt voller Vorfreude auf das Ereignis: „In Ravensburg ist Musik drin. Wir haben hier sehr viele musikalische Einrichtungen und viele ehrenamtlich Mitwirkende. Auch haben wir ein gut funktionierendes Dorfleben. Jedes Dorf hat seine eigene Musikkapelle.“

Das kann Rudi Hämmerle, Kreisverbandsvorsitzender des Blasmusikkreisverbandes Ravensburg, nur bestätigen: „Wir sind ein Hotspot in Deutschland, auch von der Anzahl der Mitglieder her.“ Achim Schwörer, Präsident des Oberschwäbischen Chorverbandes und Regina Sieber, Verbandschorleiterin wollen die Veranstaltung tatkräftig unterstützen.

Lange Nacht der Musik füllt Stadt mit Klängen

Das traditionelle Hauptevent der TCOM ist die „Lange Nacht der Musik“. Vom frühen Samstagabend bis in die Nacht werden im Stundentakt Chöre, Bands und Orchester an vielen bekannten Orten Ravensburgs auftreten. Am Sonntag sind alle Gäste während eines ökumenischen Gottesdienstes oder im Rahmen eines großen Open-Airs auf dem Marienplatz zum Mitsingen und -musizieren eingeladen. „Jeder bekommt ein Notenblatt zum Mitsingen“, so Rapp.

Festlicher Höhepunkt des dreitägigen Festivals ist die Würdigung und Ehrung von 100-jährigen Ensembles mit der Zelter- und der Pro-Musica-Plakette, die alljährlich vom Bundespräsidenten gestiftet werden. Im Rahmen eines Festkonzerts werden die ersten Plaketten des Jahres am letzten Festivaltag, dem 30. März 2025, an die ausgewählten Ensembles verliehen. Zur Verleihung der Plaketten ist Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier eingeladen. Die Anfrage seiner Teilnahme läuft, eine Bestätigung steht noch aus.

Die TCOM werden finanziert von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, vom jeweiligen Bundesland, von der ausrichtenden Stadt und von Spenden von Sponsoren. Die Tage der Chor- und Orchestermusik 2024 finden vom 8. bis 10. März in Rheine (Nordrhein-Westfalen) statt.