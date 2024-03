Fernbusse halten in Ravensburg künftig an anderer Stelle

Fernbusse fahren in Ravensburg künftig nicht mehr in der Escher-Wyss-Straße hinter dem Bahnhof ab. Wer mit dem Bus in andere Städte oder andere Länder fahren will, muss künftig an einer anderen Stelle einsteigen. Grund dafür ist der Bau des Schussenparks hinter dem Bahnhof.

Stadt sieht Busbahnhof gestärkt

Schon ab dem 15. April fahren Fernbusse nicht mehr an der gewohnten Haltestelle zwischen Bahnhof und Schussen ab, sondern am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) wenige Meter weiter, auf der anderen Seite der Gleise. An der bisherigen Haltestelle weist schon jetzt ein Schild darauf hin. Die Busunternehmen seien auch schon informiert worden, heißt es von der Ravensburger Stadtverwaltung.

Künftig halten Fernbusse am Bussteig 14 am Ravensburger Busbahnhof. „Das stärkt den ZOB als zentrale und moderne Mobilitätsdrehscheibe“, sagt Stadtsprecher Timo Hartmann. „Von hier aus sind am einfachsten Weiterverbindungen mit verschiedenen Verkehrsträgern ohne lange Wege zu erreichen.“

Vielleicht steht noch mal eine Verlegung an

Einziges Problem an der neuen Fernbushaltestelle: Der Bussteig 14 wird bei Bedarf auch für den Schienenersatzverkehr benötigt. Bis 2026 seien aber keine größeren Bauarbeiten an der Bahnstrecke geplant, die Schienenersatzverkehr nötig machen, so Hartmann. Sollten größere Arbeiten nach 2026 anstehen, müsste die Fernbushaltestelle möglicherweise noch einmal an einen anderen Bussteig des ZOB verlegt werden.

Ab Ravensburg fahren nicht nur Buslinien ab, die Ziele innerhalb Deutschlands ansteuern. „Wir haben auch eine Reihe von internationalen Linien, die bei uns in Ravensburg Halt machen“, sagt Hartmann.

Bauarbeiten für Schussenpark beginnen

Wenn demnächst mit dem Bau des Schussenparks begonnen wird, können die Busse nicht mehr durch die Escher-Wyss-Straße fahren und dort Fernreisende aus- und einsteigen lassen.

Schon ab Mitte Mai werden im Bereich des künftigen Schussenparks laut Stadtverwaltung neue Abwasserleitungen verlegt. Der Garten- und Landschaftsbau für den neuen Park starte im September 2024. Dann komme es auch zu Verlegung der Escher-Wyss-Straße näher an die Gleise. „Die Bestandsstraße bleibt aber parallel bis zum 2. Quartal 2025 erhalten“, so Hartmann.

Der Schussenpark soll bis Herbst 2025 fertig sein.