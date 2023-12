Felix Morgenbesser glänzt auch auf Landesebene

Felix Morgenbesser vom TC Ravensburg hat als U10-Spieler eine starke Leistung bei der U11-Landesmeisterschaft im Tennis gezeigt. Am Bundesstützpunkt in Stuttgart-Stammheim wurde das Tennistalent Dritter. Bei der U12-Bezirksmeisterschaft wurde Felix Morgenbesser zur Freude seines Trainerteams Stefan Raschke und Michel Morgenbesser ebenfalls Dritter.

Im Achtelfinale der württembergischen Meisterschaften musste Felix Morgenbesser gegen den an Position drei gesetzten Andrei Tarba vom TC Erdmannhausen antreten, den er mit 6:3, 6:4 bezwingen konnte. Mit einem laut Mitteilung „eindrucksvollen 6:1, 6:1“ über Ole Beisswenger vom TC Schorndorf zog der junge Ravensburger ins Halbfinale ein, wo er Constantin Szpakowski vom TV Biberach-Hühnerfeld drei Sätze lang in einem spannenden und sehenswerten Schlagabtausch auf Augenhöhe Paroli bieten konnte.

Halbfinaleinzug knapp verpasst

Felix Morgenbesser ging die Partie beherzt an und entschied den ersten Satz mit 6:2 für sich. Der zweite Satz ging mit 6:3 an seinen Gegner - der TCR-Spieler hatte jedoch Chancen auf mehr Spielgewinne. Diese ließ er jedoch ungenutzt, genauso wie eine große Chance im dritten Satz: Felix Morgenbesser führte bereits 3:1 und hatte kurz darauf das 4:2 „auf dem Schläger“, wie sein Trainer mitteilt. Doch sein Volley blieb an der Netzkante hängen. Am Ende reichte es knapp nicht zum Halbfinalsieg, sodass es bei dem Erfahrungsgewinn blieb und er dem erfahreneren Spieler und späteren württembergischen Meister zum Einzug ins Finale gratulieren musste.