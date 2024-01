Das Ravensburger Rutenfest soll weiterhin eine Veranstaltung für Kinder, Schüler, die Jugend und Familien bleiben. Daher erhöht die Rutenfestkommission (RFK) auch in diesem Jahr nicht die Preise fürs Abzeichen - selbst wenn sie selbst Finanzprobleme plagen. RFK-Chef Dieter Graf sagt aber, dass sich Besucher sowieso schon bei Speisen, Getränken und Fahrgeschäften in diesem Jahr auf höhere Preise einstellen müssten.

Die Rutenfestkommission veranstaltet das Ravensburger Heimatfest im Namen und im Auftrag der Stadt. Was dort die Bratwurst kostet, die Pommes, das Bier oder die Fahrt mit dem Riesenrad, darauf haben die Ehrenamtlichen keinen Einfluss. Dennoch scheint eines gewiss zu sein.

Es ist wie überall. Alles wird teurer. Bei Speisen und Getränken am Rutenfest müssen sich die Leute auf höhere Kosten einstellen. Dieter Graf

Eines ist gewiss: Die Rutenmaß wird teurer

Zum Beispiel beim Preis für die Maß Bier. Graf rechnet fest mit einem Preis von deutlich über zwölf Euro. Im vergangenen Jahr waren für den Liter 11,90 Euro zu bezahlen, 2022 noch 11,50 Euro. Vor der Corona-Pandemie betrug der Preis 9,20 Euro. Allerdings muss man anfügen, dass in den meisten Ravensburger Kneipen schon jetzt für eine Halbe in der Regel vier Euro oder mehr zu zahlen sind.

250.000 Euro gibt die Stadt Ravensburg den ehrenamtlich Tätigen der Rutenfestkommission jährlich als Zuschuss für die Ausrichtung der Festtage. Das reicht hinten und vorne nicht. Daher verkauft die RFK jedes Jahr ihr Abzeichen, das ihre wichtigste Einnahmequelle ist. Das „Häusle“ ist immer das Abbild eines historischen Gebäudes der Stadt. Wie in den vergangenen Jahren soll auch 2024 der Preis dafür bei acht Euro bleiben.

Festabzeichen sind die wichtigste Einnahmequelle

Im vergangenen Jahr verkaufte die RFK davon rund 42.000 Stück. Wie immer sind die Abzeichen auch 2024 nummeriert und mit einer Gewinnmöglichkeit verbunden. Der Hauptpreis ist in diesem Jahr ein Nissan Juke vom Autohaus Ebner in Baienfurt.

RFK-Chef Dieter Graf hat wie seine Kolleginnen und Kollegen in der Kommission jetzt schon viel zu tun, obwohl das Rutenfest erst am 19. Juli beginnt. Besprechungen, Bürokratie, Bierpreisdiskussionen: Irgendwas ist immer los. Aber Graf, der sich im Herbst erneut zur Wahl als RFK-Vorsitzender stellen will, trotz aller Kritik, der er sich in der jüngsten Vergangenheit stellen musste, bleibt gewohnt optimistisch und gelassen. Er macht diesen Job schon lange und die Routine hat sich dabei eingespielt.

Schausteller und Budenbetreiber sind alle gebucht

Die Plätze der Schausteller am Rutenfest stehen fest, selbst wenn in dieser Branche einige nach der Corona-Pandemie Insolvenz anmelden mussten. Auch die Orte für die 55 Imbiss- und Verkaufsstände sind inzwischen vergeben. Und drei der 68 Wagen des Festzugs wurden aus Sicherheitsgründen nachgerüstet, neue Kostüme für Trommlergruppen angeschafft. Außerdem gibt es in diesem Jahr auf dem Platz der Familie wieder einen Café-Betrieb. Eltern und Schüler der Kuppelnau übernehmen das, nachdem dieser Veranstaltungsbereich im vergangenen Jahr ausfiel. „Läuft“, sagt Dieter Graf.

Immer wieder denke er darüber nach, wie sich der Historische Festzug erweitern könnte: „Wir enden mit unserer Darstellung der Stadtgeschichte bei 1900, kurz vor der Industrialisierung.“ Doch so richtige Ideen gibt es noch nicht, vor allem fehlt das Geld. Ein neuer Wagen mit kostümierter Besetzung koste mindestens 50.000 Euro, schätzt der RFK-Vorsitzende.

2025 ist wieder Ehemaligenschießen der Gymnasiasten

Dieter Graf freut sich 2024 ein wenig über einen für ihn ruhigen Rutensonntag, denn in diesem Jahr gibt es kein Ehemaligenschießen an diesem Tag. Das Adlerschießen der ehemaligen Gymnasiasten fiel 2020 aus, wurde 2022 nachgeholt; jetzt will man wieder in den Fünf-Jahres-Turnus, den Corona unterbrach, zurückkehren. Das heißt: 2025 geht es wieder ran. 2015 waren 2300 Ehemalige an der Armbrust, 2022 beim Nachholen immerhin 1800. Graf schätzt, dass im nächsten Jahr wieder eine ähnlich hohe Zahl wie 2015 erreicht wird. „Das wird lustig“, sagt er und lacht. Wie eigentlich immer.