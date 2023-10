Wer ihn bis dahin noch nicht gekannt hat, bekam am Donnerstag ausgiebig Gelegenheit dazu. Allerdings waren es nur wenige Besucherinnen und Besucher in der ausverkauften Zehntscheuer, für die das Konzert von Sänger und Musiker Peter Pux eine echte Premiere war. Die meisten wussten um den Hype, der sie erwartete. Mit seiner Band in großer Besetzung feierte der Ravensburger nicht nur eines seiner zahlreichen Heimspiele ‐ ihm gebührte auch der zweite Abend im Rahmen des 40-jährigen Zehntscheuer-Bestehens.

„40 Jahre Zehntscheuer, das ist schon ganz schön stark“, brachte Sarah Hoyer, Beisitzerin im Vorstand, ihre Freude über diesen Abend zum Ausdruck. Insbesondere darüber, dass so viele junge Menschen den Weg hierher auf die Tanzfläche gefunden haben. Sie erinnerte kurz an die 1980er-Jahre, als die Scheuer restauriert wurde und es hier noch gar keine Konzerte gab. Diese Zeit könne man mittels Film auf der Homepage des Vereins (www.zehntscheuer-ravensburg.de) Revue passieren lassen. 200 Mitglieder zähle dieser aktuell, von denen 40 bis 50 Aktive den Laden am Laufen hielten. Das auch an diesem rund zweistündigen Abend.

Zehntscheuer als Heimathafen

Die Zehntscheuer ist für Peter Pux so etwas wie ein Heimathafen, wo für ihn alles anfing. Eine Ansage, nein, wolle er nicht machen und legte gleich los. Mit einem seiner Rocksong-Klassiker „Schere, Stein, Papier“ als Opener, der genau das von Pux zeigt, was ihn musikalisch ausmacht. Eine Stimme, die einen leicht sonoren Unterton pflegt, aber auch ganz anders kann, nämlich extrem laut ohne aus der Rolle zu fallen. Dazu Lyrics, die ihn und seine Band als Menschen in diesem Leben selbst betreffen und betroffen haben.

So sei ihm das Gehen des Jakobsweges zu beschwerlich, die Reise nach Mekka zu weit mit der Erkenntnis, dass doch fast alles hier sei. Das ist nicht unbedingt neu, doch der Ton macht die Musik und die nahm am Abend alle sofort mit. Es dauerte nicht lange, dass Refrains mitgesungen wurden, Arme winkten und es viel Applaus gab.

Beinah familiäre Atmosphäre

Pux ist einer, der durch seine zugängliche, echte und unverfälschte Art eine beinah familiäre Atmosphäre schafft, bei der sich keiner ausgeschlossen fühlt. Es sei ihm und seiner Band eine riesengroße Ehre, hier heute da zu sein und dass so viele zuhören. Es fühle sich an wie angekommen zu sein und dazu gehöre natürlich auch „Am See“. Den habe er kompositorisch neu eingekleidet und so gab er sich recht romantisch zwischen Fischern am Strand, schlafenden Schiffen im Hafen und hell scheinendem Mond.

Mag sich kitschig anhören, nur dass Pux eben gerade mit diesen Rollenbildern spielt, um dann plötzlich dazustehen:

Ich hab’ meinen Text vergessen, es tut mir wirklich leid, ihr seid hoffentlich für den nächsten Song bereit. Peter Pux

Das sehr zum Vergnügen des Publikums. Besagtes nächstes Lied sprach allerdings eine andere Seite der Medaille an, die der eigenen Betroffenheit von den derzeitigen „vielen krassen Dingen“, die auf der Welt geschehen. Darin appellierte Pux an die Offenheit gegenüber Menschen in größter Not. Er wolle genau denjenigen seine Stimme geben, die keine mehr haben.

Lieder treffen mitten ins Herz

Diese Lieder schwingen im gleichen einvernehmenden Rhythmus, doch sie treffen mitten ins Herz, wenn es um den Verlust der Heimat und im schlimmsten Fall auch des Lebens geht. Genauso gut gelingt es Pux die Stimmung wieder anzuheben, wenn der Sound sich in Richtung jazzig unterlegtem Pop mit einem Hauch Chanson bewegt und sein Stimmvolumen zur vollen Geltung kommt. Das mit einem Schuss Humor und Hintersinn. Mit Songs wie „Maske“, der Hommage an seine „Mama“ und „Vergissmeinnicht“ war dies ein außerordentliches Feel Good-Heimspiel.