FDP stellt Gemeinderatsliste für Ravensburg vor

Der FDP-Ortsverband Ravensburg hat im Gasthaus zur Post in Kemmerlang den Wahlvorschlag für die kommende Gemeinderatswahl in Ravensburg aufgestellt. Die Liste besteht aus 34 Kandidatinnen und Kandidaten aus der Kernstadt und allen drei Ortschaften Eschach, Taldorf und Schmalegg. Wie die Partei mitteilt, bestehe die Liste sowohl aus Mitgliedern der FDP als auch weiteren liberal eingestellten Bürgern.

„Die frei denkenden Menschen, die an eine bessere Zukunft nicht nur glauben, sondern aktiv etwas dafür tun wollen möchten wir zusammenbringen, und ihnen Gehör in Ravensburg verschaffen“, wird Hans-Peter Locher, Ortsvorsitzender der FDP Ravensburg, in der Pressemitteilung zitiert. „Ich sehe, dass es für unsere Stadt viele Chancen gibt, wir müssen sie nur ergreifen“, so Locher weiter.

Drei aktuelle Gemeinderäte auf der Liste

Mit Jürgen Hutterer (vormals Bürger für Ravensburg), der sich entschieden hat für die Liberalen zu kandidieren, Oliver Schneider und Markus Waidmann stünden drei aktuelle Gemeinderäte auf der Liste, die darum kämpfen würden, ihre pragmatische, kritische und unabhängige Arbeit im Gemeinderat fortsetzen zu dürfen.

Der Partei sei es gelungen, eine breit aufgestellte Liste zu präsentieren. So sei nicht nur die Kernstadt mit 26 Kandidaten voll besetzt, auch in allen Ortschaften gebe Kandidaten, die die Wünsche und Nöte von Eschach, Taldorf und Schmalegg einbringen. Neben verdienten liberalen Charakteren gebe es viele neue und junge Gesichter unter den Kandidaten, sechs von ihnen sind 25 Jahre oder jünger. Der Frauenanteil der Liste liege bei 34 Prozent.

Die Kandidaten üben die unterschiedlichsten Berufe aus. Unter ihnen sind unter anderem Schüler, Lehrer, Angestellte, Juristen, Informatiker, Architekten, Praktikanten, Einkäufer, Ärzte, Sanitäter und Bankkauffrauen.

Das sind die Kandidatinnen und Kandidaten

Aufgestellt wurden für die Kernstadt: Oliver Schneider, Jürgen Hutterer, Kerstin Leibfarth, Markus Waidmann, Laura Hohmann, Hans-Peter Locher, Diane Dornier, Michael Bräuning, Anett Dieterich-Auerswald, Oliver Leibfarth, Daniela Gehrunger, Moritz Daniel Schirm, Manuela Garro Schneider, Mario Zakrzewski, Lena Waidmann, Franz Frankenhauser, Moritz Clemens Besenfelder, Michael Heinrich Manfred Klabuhn, Bajram Beluli, Ferdinand Keller, Flavio Schneider, Bastien Pouvesle, Tom Lucas Siller, Leon Ranker, Stefan Lutz und Maximilian Raemisch; für Eschach: Georg Frede, Pascal Pfefferle, 26 Manfred Jooß und Maximilian Robert; für Taldorf: Edda Grit Hoch, Hartwig Studemund und Silke Wolf; für Schmalegg: Frank Rotte.