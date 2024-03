FDP-Kreisverband Ravensburg nominiert Kandidaten

Der FDP Kreisverband Ravensburg hat im Hotel Gasthof Ochsen in Kißlegg den Wahlvorschlag für die kommende Wahl des Kreistages des Landkreises Ravensburg aufgestellt. Wie die Partei mitteilt, sei es dabei erstmals gelungen, alle Kandidatenplätze zu besetzen. Somit tritt die FDP im Landkreis mit insgesamt 89 Kandidatinnen und Kandidaten an. Die Liste besteht sowohl aus Mitgliedern der Freien Demokraten wie auch parteilosen Liberalen.

„Wir haben heute den Grundstein gelegt, unseren Fraktionsstatus im Kreistag zu halten. Trotz der schwierigen politischen Zeiten und den großen Herausforderungen für unser Land haben wir alle Listenplätze mit starken Kandidatinnen und Kandidaten besetzt. Das ist ein ermutigendes Zeichen“, so der Bundestagsabgeordnete und Vorsitzende des FDP-Kreisverbands Ravensburg, Benjamin Strasser.

Die Freien Demokraten verabschiedeten bei der Versammlung zudem ihre inhaltlichen Forderungen. Das Kreiswahlprogramm nehme vor allem die gesundheitliche Versorgung, die Transformation der Berufsschulen, die Sicherung des ÖPNV sowie die finanzielle Schieflage des Landkreises in den Fokus, so die FDP. „Wir stehen zu einer qualitativ hochwertigen Krankenhausversorgung in kommunaler Trägerschaft, allerdings bedarf diese einer betriebswirtschaftlichen Sanierung“, heißt es in dem Programm, das der Vorsitzende der FDP-Fraktion im Kreistag, Daniel Gallasch, vorstellte.

Die FDP vertrete die Auffassung, dass in finanziell schwierigen Zeiten klare Prioritäten gesetzt werden müssen und der Kreis sich nicht alles auf einmal leisten könne. „Hier ist ein schnelles und entschiedenes Handeln gefragt, damit sich dies nicht zu einem Finanzdesaster für den Landkreis entwickelt“, so Gallasch.

Die Kandidatenplätze

Wahlkreis I - Ravensburg: Jürgen Hutterer, Roland Dieterich, Diane Dornier, Oliver Schneider, Anett Dieterich-Auerswald, Michael Bräuning, Manuela Garro Schneider, Markus Waidmann, Silke Wolf, Hartwig Studemund, Georg Frede, Franz Frankenhauser, Lena Waidmann, Bajram Beluli, Pascal Pfefferle und Bastien Pouvesle.

Wahlkreis II - Weingarten: Michael Kalb, Rainer Nuhn, Alexander Parret, Janik Weiß, Roseliese Strasser, Oliver Leibfarth und Bernhard Grossmann.

Wahlkreis III - Baienfurt: Tanja Juliana Ruetz, Marlon Knitz, Hans-Peter Locher, Klaus Kirsch, Rainer Utz, Michael Hönl, Katrin Dieterich, Ralf Hirmke und Jürgen Alexander Bader.

Wahlkreis IV - Vogt: Anja Widenmann, Daniel Derscheid, Akif Akyildiz, Michael Appenmaier, Marvin Wieland, Sonja Jakob und Susanne Wieland.

Wahlkreis V - Aulendorf: Marc Haller, Haiko Wagener, Franz Jörger, Frank Baur, Alexander Strasser, Michelle Preusch, Alexander Grossmann, Marius Hägele, Volker Wrobel und Anita Nuhn.

Wahlkreis VI - Bad Waldsee: Andreas Geyer, Ophelia Gartze, Daniela Kurz, Daniela Strasser-Gartze, Benjamin Boos, Mario Zakrzewski und David Sonntag.

Wahlkreis VII - Wangen: Klaus Schliz, Sebastian Scherer, Frank Scharr, André Jean Marie Le Guin, Stephan Bulmer, Wolfram Bücking, Jennifer Dadischek, Andreas Domokosch, Klaus Peter Dadischeck und Marc Julian Hoppe.

Wahlkreis VIII - Leutkirch: Daniel Gallasch, Luis Kistler, Hartwig Hofherr, Florin Vlad Moraru, Christoph Weixler, Anna-Rita Pelleriti, Joachim Böttiger, Andreas Schmidt und Stefan Erwin Willburger.

Wahlkreis IX - Isny: Alexander Ort, Marc Rudhart, Yannick Philipp Martin, Niklas Heinz, Manuela Cugovcan, Mehrdad Balaei und Kilian Bader.

Wahlkreis X - Bad Wurzach: Benno Forderer, Armin Peter Willburger, Florian Manfred Sam, Karin Scharr, Ilona Joos, Friedrich Protz und Alois Gallasch.