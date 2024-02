Faustschlag ins Gesicht: Mann attackiert Autofahrer

Die Verkehrserziehung selbst in die Hand genommen und dabei einen Autofahrer mit einem Faustschlag abgestraft haben am Samstag um 21 Uhr drei junge Männer im Bereich des Frauentors in Ravensburg. Das teilte die Polizei am Wochenende mit.

Als der Geschädigte mit seinem Wagen den Marienplatz in Fahrtrichtung Wilhelmstraße aus Sicht der Täter zu zügig befuhr, wurde er von der Gruppe angehalten. In der Folge kam es durch die geöffnete Scheibe der Fahrertüre zu einem Streitgespräch, schreibt die Polizei in ihrem Bericht. Unvermittelt schlug der Wortführer dabei dem Autofahrer zweifach mit der Faust in das Gesicht, so dass dieser leicht verletzt wurde.

Für die ärztliche Behandlung wurde ein Rettungswagen hinzugezogen. Die Täter flüchteten noch bevor die Polizei vor Ort eintraf. Eine sofort eingeleitete polizeiliche Fahndung führte bislang zu keinen weiteren Erkenntnissen.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den bislang unbekannten Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ravensburg unter Telefon 0751/ 803-3333 zu melden.