Auf eine Zeitreise lädt die Ravensburger Faschingsgesellschaft Milka bei ihrer Kampagne 2024 ein. „Die Zeitmaschine oder: andere Zeiten, gleiche Sitten“ heißt das Stück, das im Februar gespielt wird.

Die Handlung beschreibt Regisseur Marco Ricciardo so: Ein etwas älterer Ravensburger hat nach zig Ehejahren die Schnauze voll von seiner Gattin. Er will zurück in die Zeit vor all diesem Elend. Da er sich für technisch versiert hält, baut er eine Zeitmaschine, um an den Tag vor seiner Hochzeit zurückzureisen.

Zeitreise geht natürlich schief

Das geht natürlich schief und er landet im Ravensburg der Steinzeit. Von dort muss er sich durch zahllose Epochen der Stadt- und Weltgeschichte zurück zum Tag seiner Verehelichung kämpfen.

Obwohl sich die Zeiten ändern, bleiben die Ravensburger mit all ihren Eigenarten doch immer ganz ähnlich. Marco Ricciardo

Parallelen zu aktuellen Geschehnissen und heute lebenden Personen sind daher kein Zufall.

Der Aufwand für die Milka-Kampagne mit so wenigen Aufführungen ist enorm. Bereits im Sommer werden erste Ideen und Themen gesammelt, gleich im Anschluss das aktuelle Stück geschrieben. Im Dezember starten die Proben in der Alten Spohnhalle, zunächst geht es um den Text, danach werden die Charaktere der einzelnen Darsteller auf der Bühne ausgeformt. Erst zehn Tage vor der Premiere werden die Vorbereitungen auf der Konzerthausbühne weitergeführt, berichtet Milka-Präsident Christoph Stehle.

Wenig Zeit für Proben und Vorbereitung

„Das ist alles sehr wenig Zeit für so ein großes Projekt“, ergänzt Marco Ricciardo. Schließlich handle es sich bei den Darstellern um Laien, die sich neben Arbeit und Familie in ihrer Freizeit in die Proben für das Stück reinhängen müssen. „Ich bin beeindruckt von der Truppe“, sagt der Regisseur und verspricht unterhaltsame Abende. Schließlich sei ja Fasnet, und bei der soll es lustig zugehen.

Das Bühnenensemble umfasst in diesem Jahr rund 25 Personen. Hinzu kommen die Helfer hinter den Kulissen und natürlich die Gastgruppen, zum Beispiel der Fanfarenzug Rauenspurg, die Hiphop-Gruppe des Tanzcenters Geiger oder die Turn-AG des Albert-Einstein-Gymnasiums.

Im Konzerthaus gibt es bei der Milka 260 Tischplätze und 170 Plätze auf der Empore. Im vergangenen Jahr waren die Vorstellungen fast komplett ausverkauft. Nach den Abendaufführungen gibt es wieder Musik und Party mit „Franky & Amigos“.