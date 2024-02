Familienkonzert „Eins, zwei, drei - Buddelei!“ im Schwörsaal

(sz) - Ein Familienkonzert des Kulturamts Ravensburg gibt es am Sonntag, 3. März, 15 Uhr im Schwörsaal Ravensburg. Das Mitmachkonzert ist für Kinder von 3 bis 7 Jahren. Maulwurfsforscher Prof. Dr. Erd Buddel gräbt sich laut Ankündigung tiefer und tiefer in die Erde hinein. Er stößt auf ein Maulwurfsorchester, spricht mit einem verzauberten Schwan und landet in einem unterirdischen, singenden Vulkan.

Bei diesem musikalischen Abenteuer lernen die Kinder Klezmermusik, improvisierte Musik und außerdem Stücke von Robert Schumann, Claudio Monteverdi, Astor Piazzolla, Edvard Grieg und Camille Saint-Säens kennen. Am Montag, 4. März, 10 Uhr, gibt es eine Aufführung für Kindergärten mit Voranmeldung per Mail an [email protected].

Tickets kosten für Kinder fünf Euro, Erwachsene und Familien zahlen sieben beziehungsweise 19 Euro. Das Familienticket gilt für bis zu zwei Erwachsenen mit bis zu fünf Kindern und ist in der Tourist Information Ravensburg buchbar. Die Familiengutscheine der Stadt Ravensburg können für diese Veranstaltung in der Tourist Information Ravensburg eingelöst werden. Ticket-Hotline 0751/822828; Onlineticketshop stadt-ravensburg.reservix.de