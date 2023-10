Für die Familie von Pinchas Erlanger aus Ravensburg sind die derzeitigen Geschehnisse in Israel schlimmer als der Terroranschlag 9/11 in den USA. Die Raketenangriffe der radikalislamischen Hamas haben den Heimatort der Familie ‐ einen Vorort von Haifa in Israel ‐ noch nicht erreicht, trotzdem haben alle Angst. Sie stünden „unter totalem Schock.“ Schwäbische.de hat mit einem Familienmitglied des Mannes gesprochen, der unter anderem die Ehrenmedaille der Stadt Ravensburg trägt, 1939 nach Palästina ausreisen musste und 2007 starb.

Mehr als 700 Tote und 100 Entführte hat der Terrorangriff der Hamas in Israel in wenigen Tagen gefordert. Das Land befindet sich offiziell im Kriegszustand, Premier Benjamin Netanjahu schwört seine Landsleute auf einen langen Krieg ein. In der Nähe der Hafenstadt Haifa leben die Nachfahren des bekannten Ravensburgers Pinchas Erlanger, und wissen nicht, wie ihnen geschieht. „Das ist ganz unglaublich. Das ist wie 9/11 in Amerika, nur viel, viel schlimmer. Keiner hat damit gerechnet“, sagt Ron R. Er hat die Redaktion gebeten, seinen Namen zu ändern, falls seine Aussagen „in falsche Hände geraten.“

Stündlich erhöhe sich die Anzahl getötete Menschen, fast alle seien Zivilisten. Auch die Tochter der Ravensburgerin Ricarda Louk ist von der Hamas entführt worden, davon zeugt ein im Internet kursierendes Video. Ob sie noch lebt, ist unklar. Ron R. berichtet von einer Freundin, deren Sohn als Geisel in den Gazastreifen verschleppt worden ist. Seine 18-jährige Tochter wurde getötet. „Meine Freundin weiß nicht, ob sie ihren Sohn in Tagen, Wochen, Monaten, Jahren oder überhaupt je wiedersieht. Und solche Geschichten gibt es sehr viele“, sagt Ron R.

Ganze Familie in der Nähe des Schutzraums

Es handle sich um den heftigsten Angriff seit mehr als 50 Jahren. Unter den Geiseln befänden sich auch kleine Kinder und alte Menschen, die in jungen Jahren schon den Holocaust erlebt hätten. Hunderte von Menschen wüssten nicht, wo sich die Angehörigen befinden, ob sie leben oder nicht, ob sie Geiseln sind oder nicht.

Ich glaube, Menschen in Europa können sich das kaum vorstellen. Wir können ja selbst nicht begreifen, was für eine enorme Katastrophe das ist, so Ron R.

Im Süden liegt die Arbeit brach, im ganzen Land sind die Schulen geschlossen.

Seine Familie sei bislang in Sicherheit. Wegen der andauernden Konflikte muss nach israelischem Gesetz jeder Einwohner Zugang zu einem Schutzraum haben. Einen Raum aus Stein, mit Stahlfenstern, hermetisch verriegelbar. Da die Tochter mit ihrem Mann und den drei Kindern in ihrem Haus keinen Bunker besitzen, leben sie jetzt bei Ron R. solange der Krieg dauert. Sein Sohn und dessen Familie haben einen Schutzraum, sein anderer Sohn lebt in Dänemark.

Noch sind die Hamas mit ihren Raketen nicht so weit in den Norden vorgedrungen, doch die mit den Hamas verbundene radikale Schiiten-Miliz Hisbollah aus dem Libanon hat bereits Raketen sowie Mörsergranaten abgefeuert. Das berichten die Medien übereinstimmend. Ron R. sagt: „Wenn wir von beiden Seiten zur selben Zeit angegriffen werden, wird es noch schwieriger. Israel bereitet sich darauf vor.“

Ob das Land je wieder zur Ruhe kommt? Ron R. weiß es nicht

Im allerschlimmsten Fall, wenn er sehe, dass es für seine Kinder und Enkelkinder keine Zukunft in Israel mehr gibt, würde er mit ihnen das Land verlassen. Die Bedingungen müssten dafür aber denkbar schlecht sein, denn generell ist er der Auffassung: „Das ist unser Land und wir bleiben hier.“ Verwandtschaft in Ravensburg gebe es keine mehr.

Bisher seien die Angriffe immer verhältnismäßig kurz gewesen, man habe trotz allem „ganz normal wie in jedem sicheren Land auch gelebt.“ Dieses Mal jedoch, wäre Ron R. nicht überrascht, wenn die Lage gar nicht mehr zur Ruhe kommt. „Selbst wenn der Krieg Monate dauert und dann endet, würde es nicht lange bis zum nächsten Angriff gehen“, sagt Ron R. Wie bei jedem Krieg könne man niemals wissen, wie er sich entwickelt. Und dennoch ist er sich sicher, dass sich die Israelis von dieser Katastrophe erholen würden, denn sie seien ein widerstandsfähiges Volk.

Pinchas Erlanger wurde 1926 als Peter Erlanger in Ravensburg geboren. Seine Familie betrieb den Burachhof (heute St. Konrad), wurde von den Nationalsozialisten aber vertrieben und entkam knapp dem Holocaust. In Palästina bauten sich Peters Eltern eine neue Existenz auf. Später empfing Peter Erlanger stets die Kinder eines langjährigen Schüleraustauschs zwischen Ravensburg, Weingarten und Naharija. Erlanger warb in Ravensburg für die israelisch-deutsche Freundschaft und pflanzte vor dem Spohngymnasium, das er als jüdischer Schüler verlassen musste, eine Pinie als Zeichen der Versöhnung. Der Träger der Ehrenmedaille Ravensburgs starb 2007 im Alter von 81 Jahren.